إلهام شاهين بإطلالة أنيقة في ثاني أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

طلت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة أثناء تكريم الفنانين في ثاني أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وارتدت إلهام بلوزة باللون الفوشيا، تتميز ببعض التطريزات، ونسقت أسفلها بنطلون باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا ناعما، كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل.

وانطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء يوم السبت، في دورته الـ٣٧، بحضور الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة تكريم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب.