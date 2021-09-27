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إلهام شاهين بإطلالة أنيقة في ثاني أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

طلت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة أنيقة أثناء تكريم الفنانين في ثاني أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وارتدت إلهام بلوزة باللون الفوشيا، تتميز ببعض التطريزات، ونسقت أسفلها بنطلون باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا ناعما، كما اختارت تسريحة الشعر المنسدل.

وانطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء يوم السبت، في دورته الـ٣٧، بحضور الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة تكريم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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