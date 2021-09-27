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حنان مطاوع بإطلالة هادئة في ثاني أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة هادئة، أثناء تكريمها في ثاني أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وارتدت حنان مطاوع بلوزة باللوني الأحمر والأسود، ونسقت أسفله بنطلون فضفاض باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، كما انتعلت حذاء باللون الأسود.

وانطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء يوم السبت في دورته الـ٣٧، بحضور الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة تكريم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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