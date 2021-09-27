حنان مطاوع بإطلالة هادئة في ثاني أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة هادئة، أثناء تكريمها في ثاني أيام مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وارتدت حنان مطاوع بلوزة باللوني الأحمر والأسود، ونسقت أسفله بنطلون فضفاض باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، كما انتعلت حذاء باللون الأسود.

وانطلق مهرجان الإسكندرية السينمائي مساء يوم السبت في دورته الـ٣٧، بحضور الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان.

ومن المقرر أن تشهد هذه الدورة تكريم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب.