كيف تحدثت حلا شيحة عن الحجاب بعد خلعه؟.. «مش أساس الدين وربنا بيحبه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من وقت لآخر، تتصدر الفنانة حلا شيحة، قوائم التريندات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات البحث، وربما تعدد الأسباب، لكن يبقى الحجاب من أكثر المواضيع المتعلقة بالفنانة حلا شيحة، رغم تخليها عنه منذ عودتها للتمثيل مرة أخرى.

وبالأمس، خرج الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة «حلا» متحدثًا عن الحجاب، وعن فترة ارتداء ابنته له، مشيرا إلى أنه يرى أن الغرض من الحجاب ليس دينيا، وإنما للسيطرة على عقل المرأة، إذ قال إنه حين ارتدت ابنته حلال شيحة للحجاب، قال لها إنه في الوقت الذي يمتلئ قلبها بالإيمان، سوف تخلعه تمامًا، لأنه ليس له علاقة بالله.

أحمد شيحة: ابنتي حلا ليست محجبة حاليا

أوضح الفنان التشكيلي، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «حروف الجر»، الذي يذاع كل أحد على محطة «نجوم إف إم»، أن ابنته «حلا» حاليًا ليست محجبة: «لما حلا ارتدت الحجاب قلت لها هيجي يوم يتملي قلبك إيمان، وتعرفي أن الحجاب مالوش دخل بربنا، ولما رجعت عن قرارها محدش أثر عليها، وهي دلوقت مش محجبة، وقرأت طن كتب علشان تعرف ده».

حلا شيحة: الحجاب ليس الأساس في الدين

عن رأي الفنانة حلا شيحة في التخلي عن الحجاب، كانت أوضحته من خلال لقاء مصور سابق لها مع قناة «CutheCrap» على موقع يوتيوب، وصفت أن الحجاب ليس الأساس في الدين، ولم يذكر في أول آية في القرآن، وذكر في المنتصف، وتحديدًا في سورة النور.

وقالت وقتها حلا شيحة،: «ربنا رحمن رحيم، بدليل أننا نقلع الحجاب ولا يعاقبنا ويسامحنا.. ربنا بيحب الحجاب، بس ده مش الأساس».

وعن فكرة ارتدائها الحجاب لأول مرة، أوضحت وقتها، الفنانة حلا شيحة: «البني آدم حاجتين (روح وجسد)، كنت حاسة بكل حاجة من بره، وكنت محتاجة الحتة اللي جوه، فكرة الصلاة والقرآن حاجة حلوة، وملهاش علاقة بالحجاب والتدين، كنت طول الوقت بدور على حاجة حلوة ومش لاقياها، أول مرة أحس إني بكلم ربنا في الوقت ده.. حبيت الصلاة بزيادة، وبدأت أقرأ قرآن، وإداني راحة نفسية غير طبيعية، وحسيت إني مش قادرة أكون في حاجتين، وشعرت بأن تواجدي في المجال الفني غير صحيح، وده كان غلط وكان لازم أوازن».

حلا شيحة: أنا مش شيخ.. أنا بني آدم

تابعت: «ربنا مش عايزنا شبه بعض، عايزنا نكمل بعض، الورود في الشجرة الواحدة مختلفة الألوان، وصوابعنا كمان مش زي بعضها، أنا مش شيخ عشان أخليني لابسة الحجاب أنا بني آدم، وإحنا بنربي أبناءنا على مفاهيم خاطئة قائمة على الخوف من الله والعقاب، وعلينا تربيتهم على حب الله والتقرب منه».

وأضافت حلا شيحة: «الناس اللي بتنتقدني عشان خلعت النقاب والحجاب، مش بيطبقوا سنة النبي، ولا طريقة تعامله مع الناس ولا روحه في التعامل، النبي كان رحمة في كل حاجة، إنما الناس هاجموني بشكل جرحني، ده سيدنا محمد ربنا أرسله رحمة للعالمين».

واختتمت وقتها، الفنانة حلا شيحة، حديثها في هذه النقطة، مشددة على أن «محدش يقدر يحكم على أي حد وعلى درجة قربه من الله، ده ربنا نفسه مش بيعمل كده، يعني من رحمة ربنا علينا إننا مش شايفينه، عشان لو كنا شايفينه كنا هنخلينا ماشيين خايفين طول الوقت، ربنا رقيب علينا طول الوقت، بس إحنا مش شايفينه ودي رحمة منه».