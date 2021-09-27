لقضاء خريف ممتع.. تصميمات «كارديجان» الأنيقة والمريحة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تزامنًا مع استقبال أول أيام فصل الخريف في مختلف دول العالم، أطلقت العديد من دور الأزياء مجموعة من التصميمات المميزة والأنيقة لإطلالات «كارديجان» مختلفة، تتناسب مع مختلف الفئات من السيدات والفتيات، وسواء المحجبات أو غير المحجبات، إذ تميزت بطول أكمامها، وتصنيعها من أقمشة مختلفة ومتنوعة في ملمسها الناعم على الجسم.

ونشرت صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، مجموعة من أبرز تلك التصميمات بألوانها وقصاتها المميزة:

ريفر أيلاند - River Island

يتميز هذا التصميم من «الكارديجان»، بمنحه الشعور الكبير بالدفء، إذ يمكن ارتدائه بسهولة مع بنطال من الجينز، وحذاء رياضي.

ويبلغ سعر الكارديجان 45 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 967 جنيهًا مصريًا.

إيفرلين - Everlane

يتمتع هذا التصميم بأكتافه المريحة، وأزراره سهلة التثبيت والاستخدام، فهو مصنوع من بمزيج من القطن والنايلون، على طريقة التريكو.

ويصل سعر هذه القطعة إلى 76 جنيه إسترليني، أي ما يقرب من 1700 جنيه مصري.

ويكداي - Weekday

يُعرف هذا التصميم باسم «Kaia Gerber»، ويتميز بقصر طوله وفتحة عنقه على شكل حرف «V»، ومصنوع من الصوف، ويتميز بمنحه الشعور بالدفء الشديد، بما يكفي للتخلي عن ارتداء أي شيء أسفله.

ويبلع سعر هذا التصميم، 40 جنيه إسترليني، أي ما يقرب نحو 900 جنيه مصري.

أول سينتس - all saints

تتميز هذه القطعة الأنيقة بملمسها الناعم وقصرها، فهي مريحة بشكل كبير، وقد حققت درجة عالية في توفير طبقة مثالية من الدفء.

يصل سعر هذا التصميم إلى 149 جنيه إسترليني، ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري.

ويس لندن - Wyse London

قطعة بسيطة، لكنها مثالية، مصنوعة من مزيج الصوف والكشمير، لذا فهي ناعمة ومريحة.

يصل سعر هذه القطعة إلى 220 جنيه إسترليني، أي ما يقرب من 5 آلاف جنيه مصري.