3 أسباب رئيسية وراء بروز حبوب الظهر.. تجنبي «السويت» والكارينا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر مشكلة ظهور الحبوب، سواء الشباب أو في أماكن متفرقة من الجسم، من أكثر ما يؤرق الفتيات، ويتسبب في مشكلات صحية كبيرة بالنسبة لهن، ما يدفعهن للبحث عن طرق مختلفة للتخلص منها، خاصة إذا كن مقبلات على الزواج، إذ يلجأن إلى الطرق الفعالة والسريعة، التي تجعلهن عرضه لمشكلات أكثر.

احذري عدم علاج الحبوب

تحدثت الدكتورة مروة دهب، أخصائية أمراض الجلدية والليزر، عن أسباب ظهور حبوب الظهر والشباب، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، موضحة أن «التصبغات التي تظهر عند 90% من الفتيات، عقب ظهور حب الشباب، خاصة في الظهر والمناطق الحساسة، تظهر بسبب اللجوء إلى طرق إزالة الشعر التقليدية، مثل السويت والشمع، نتيجة الإصابة بإلتهاب بكتيري حاد، خاصة قبل الزفاف بفترة قصيرة».

وأضافت مروة: «البنات بتجيلي متبهدلة من الظهر والكتاف، والحبوب بتكون بشكل معين، بالإضافة لعدم قدرتها على الجلوس أو النوم، أو ارتداء الملابس، لو متعالجتش، بتسيب علامات، وهي أسوأ من حب الشباب».

الباديهات الكارينا سبب رئيسي

أضافت أخصائية الأمراض الجلدية: «بنصح كل بنت هتتجوز، بالليزر، وفي حالة لو هتكون تكلفته غالية تلجأ للتقشير، والباديهات مثل الكارينا التي ترتدي بشكل كبير في الصيف والشتاء، تعمل على ظهور البكتيريا، ما يؤدي إلى تكون الحبوب، لذلك ينصح بارتداء الملابس القطن، والبعد عن الصناعية منها، لأنها تسبب تصبغات في منطقة الرقبة والظهر».

الوراثة تسهل ظهور حبوب الظهر

أشارت مروة، إلى أن العامل الوراثي، يتسبب أيضا، في ظهور حبوب الظهر، قائلةً: «لو حد من الأقارب الحبوب بتسيب أثر أو علامة أو غمقان، لازم نعالجها على طول، بجانب الخلل في الهرمونات من الظهر والذقن والرقبة والوجه».

كيفية علاج حبوب الظهر

عن الطريقة الصحيحة لعلاج حبوب الظهر، شددت أخصائية الأمراض الجلدية، على «عدم استخدام الليفة للتفتيح أو للاختفاء، لأنها هتسيب علامة معظم الوقت، وفي الحالة دي بنلجأ للعلاج من 4 إلى 6 أشهر، حسب وزن الجسم، بالمضادات الحيوية ومطهرات وجلسات تقشير قوي للتصبغات، التي يمكن أن تكون 6 جلسات».