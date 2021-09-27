«مرام ومريومة» أطفال تصدرت مشاهدات اليوتيوب: الربح من 10 لـ16 مليون جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع قرار فرض الضرائب على فئات البلوجر، واليوتيوبر، وصُناع المحتوى، عادت أشهر أسماء اليوتيوبر التي تحظى بملايين المشاهدات، والأرباح تتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة نسبة مشاهداتهم وأرباحهم، والبحث عن محتواهم.

ولم يقتصر اليوتيوبر على الأزواج، أو صناع المحتوى من البالغين، فهناك بعض الأطفال الذين حجزوا مقاعدهم بين اليوتيوبر، من خلال تقديم محتويات ساخرة، أو مقالب، أو حتى معلومة عن القيم والتربية الخاصة بالطفل، حتى نجحوا في حصد ملايين المشاهدات وجني الأموال الطائلة.

«مرام ومريومة»، أشهر اليوتيوبرز الأطفال على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بدءا نشاطهما منذ عامين لتقديم العديد من الفيديوهات بصحبة أشقائهما.

ويرصد «هُن»، خلال السطور التالية، معلومات عن مرام ومريومة.. أطفال تصدرت مشاهدات اليوتيوب في مصر

من هي مرام أحمد؟

- تُدعى مرام أحمد وتبلغ من العمر 8 سنوات.

- تقدم عبر قناتها على اليوتيوب محتوى أطفال عن «مقالب - تحديات - فلوجات - مسابقات - مشتريات - مكياج».

- تعرض يومياً قصة مسلية للأطفال لتعليمهم شيئا مفيدا.

- تستهدف الأطفال من عمر سنة وحتى 15 سنة.

- تحقق فيديوهاتها ملايين المشاهدات والتفاعلات.

- بدأت منذ عامين بمقاطع لا تظهر فيها سوى بصوتها، قبل أن تبدأ في الظهور بمشاركة أشقائها.

- بحسب موقع «سوشيال بليد» تصل أرباح قناة مرام أحمد، شهريًا لـ 2 مليون و100 ألف، بينما سنويا تصل إلى ما يقرب من 16 مليون جنيه.

من هي اليوتيوبر مريومة؟

- تُدعى مريم وتبلغ من العمر 8 سنوات.

- يشاركها مقاطع الفيديو شقيقها محمد 6 سنوات.

- يقدمان قصص كوميدية، ومقالب عبر قناتهما على اليوتيوب.

- بدأت مريم تقديم الفيديوهات منذ عامين فقط.

- تصل أرباحها شهريًا بحسب موقع «سوشيال بليد»، إلى ما يقرب من مليون جنيه، في حين تصل الأرباح السنوية إلى أكثر من 10 ملايين جنيه.