الامارات | جريمة بشعة تهز الكويت.. قتل أخته في العناية المركزة بعد فشل شقيقه في قتلها بالرصاص

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة تهز الكويت.. قتل أخته في العناية المركزة بعد فشل شقيقه في قتلها بالرصاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أستفاقت الكويت على جريمة بشعة هزت الرأي العام، وأثارت الغضب على منصات التواصل الإجتماعي، حيث قام مواطن كويتي بقتل شقيقته التي ترقد في العناية المركزة، وذلك أن قام شقيقها الأكبر بإطلاق النار عليها قرب منزلها، وتمكن الإسعاف من إنقاذها، ووضعها في العناية المركزة، وتمكن رجال الأمن من القبض على الشقيق الأكبر مطلق النار.

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن شقيقها الأصغر توجه إلى قسم العناية المركزية حيث كانت ترقد، وأزهق روحها.

وأحالت محكمة الجنايات الكويتية متهما بقتل شقيقته في العناية المركزة إلى الطب النفسي، لبيان صحة مداركه العقلية.

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