الامارات | الملكة رانيا تنشر فيديوهات تجمعها بابنتيها مع أغنية "يا بنات يا بنات" ... فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تنشر فيديوهات تجمعها بابنتيها مع أغنية "يا بنات يا بنات" ... فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فيديوهات قديمة تجمعها مع ابنتيها إيمان وسلمى بمناسبة عيد ميلادهما، مرفقة بألحان أغنية "يا بنات يا بنات" للفنانة نانسي عجرم.

وظهرت الملكة في الفيديو الطريف مع ابنتيها عندما كانتا صغيرتين، حيث تبلغ الأميرة إيمان الآن 24 عاما، والأميرة سلمى 20 عاما، إلا أن الملكة رانيا أرادت استرجاع الذكريات القديمة التي جمعتها مع طفلتيها، بعدما أصبحتا راشدتين، حيث استعرضت مراحل عدة مصورة بالفيديو من حياتهما، وصولا إلى الجامعة، وبدت مقربة منهما بشكل كبير، وفق موقع "روسيا اليوم".

وكتبت الملكة تعليقا على الفيديو "كل عام وأحسن ابنتين بألف خير، الله يحميكما".

وحظي الفيديو بأكثر من مليون و300 ألف مشاهدة، وأكثر من 7000 تعليق في الساعات الأولى لنشره.

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