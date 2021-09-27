6 علامات تشير إلى وجود مشاكل بالجهاز الهضمي.. منها اضطرابات النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أظهرت العديد من الدراسات في العقدين الماضيين وجود روابط بين صحة الأمعاء والجهاز الهضمي والجهاز المناعي والمزاج، والصحة العقلية، وأمراض المناعة الذاتية، واضطرابات الغدد الصماء، والأمراض الجلدية، والسرطان.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم، 6 علامات تشير إلى وجود مشكلة في جهازك الهضمي، حسب ما جاء في موقع "healthline".

1. اضطراب المعدة:

يمكن أن تكون اضطرابات المعدة مثل الغازات والانتفاخ والإمساك والإسهال والحموضة المعوية علامات على وجود القناة الهضمية غير الصحية.

2. تغيرات غير مقصودة في الوزن:

قد يكون اكتساب الوزن أو إنقاصه دون إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أو عادات ممارسة الرياضة علامة على وجود القناة الهضمية غير الصحية، حيث يمكن أن تؤدي القناة الهضمية غير المتوازنة إلى إضعاف قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية وتنظيم نسبة السكر في الدم وتخزين الدهون، وقد يكون سبب فقدان الوزن هو فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة (SIBO)، في حين أن زيادة الوزن قد تكون ناجمة عن مقاومة الأنسولين أو الرغبة في الإفراط في تناول الطعام بسبب انخفاض امتصاص العناصر الغذائية.

3. اضطرابات النوم أو التعب المستمر:

قد تساهم القناة الهضمية غير الصحية في اضطرابات النوم مثل الأرق أو قلة النوم، وبالتالي تؤدي إلى التعب المزمن، حيث يتم إنتاج غالبية هرمون السيروتونين في الجسم، وهو هرمون يؤثر على الحالة المزاجية والنوم، في القناة الهضمية، لذا فإن تلف القناة الهضمية يمكن أن يضعف قدرتك على النوم جيدًا.

4. تهيج الجلد:

قد تكون الأمراض الجلدية مثل الأكزيما مرتبطة بتلف الأمعاء، وقد يؤدي التهاب الأمعاء الناجم عن سوء التغذية أو الحساسية الغذائية إلى زيادة "تسرب" بعض البروتينات إلى الجسم، والتي بدورها يمكن أن تهيج الجلد وتسبب حالات مثل الإكزيما.

5. ظروف المناعة الذاتية:

يجد الباحثون الطبيون باستمرار أدلة جديدة على تأثير القناة الهضمية على جهاز المناعة، ويُعتقد أن القناة الهضمية غير الصحية قد تزيد من الالتهاب الجهازي وتغير الأداء السليم لجهاز المناعة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجسم نفسه بدلاً من الغزاة الضارين.

6. عدم تحمل الطعام:

ينتج عدم تحمّل الطعام عن صعوبة هضم بعض الأطعمة (وهذا يختلف عن حساسية الطعام التي تنتج عن تفاعل الجهاز المناعي مع بعض الأطعمة)، ويُعتقد أن عدم تحمل الطعام قد يكون ناتجًا عن رداءة نوعية البكتيريا في الأمعاء، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبة هضم الأطعمة المحفزة والأعراض غير السارة مثل الانتفاخ والغازات والإسهال وآلام البطن والغثيان، وهناك بعض الأدلة على أن الحساسية الغذائية قد تكون مرتبطة أيضًا بصحة الأمعاء.