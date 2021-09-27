طريقة عمل الفطير زي المحلات.. جبنة ومشلتت فلاحي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفطير يعتبر من أكثر الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقه الطيب والشهي، إذ يمكن أن يُعد بأصناف متنوعة وبطرق متعددة من مختلف البلدان والمحافظات، إما بالجبنة أو فلاحي أو صعيدي أو مشلتت.

وإليك طريقة عمل الفطير في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الفطير بالجبنة

مقادير الفطير بالجبنة

3 أكواب دقيق.

كوب ماء.

ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

1/2 كيلو زبدة، للفرد.

حشو الفطير بالجبنة

جبنة موتزاريلا.

جبنة رومى مبشورة.

فلفل أخضر وملون.

طريقة تحضير الفطير بالجبنة

- تعجن كل مقادير الفطير جيدا، وتترك لترتاح.

- تفرد العجينة بالنسابة، وتوضع عليها الزبدة المذابة طبقة خفيفة.

- تطبق العجينة، وبين كل طبقة تدهن زبدة.

- تحشى بالجبنة الرومي والموتزاريلا والفلفل اللمون، ويمكن إضافة جبن كريمي مثل الكيري.

- يفرد الفطير صينية، ويوضع فوقها طبقة أخرى من العجين، وتسوى باليد كي تلتصق الطبقتين.

- تدخل الفرن حتى تمام التسوية، وتصبح ذهبية اللون.

مقادير الفطير في المنزل

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ربع ملعقة من الملح.

زيت.

جبنة شيدر.

زيتون.

جبنة موتزاريلا.

طريقة عمل الفطير في المنزل

- إضافة الدقيق والماء والملح، وعجنهم جيدا.

- تقطيع العجين إلى كرات صغيرة.

- وضع الكرات في وعاء، ووضع زيت عليها حتى غمرها.

- فرد الكرات وحشوها بالجبن والزيتون.

- وضع ملعقة من الزيت داخل طاسة على النار، ثم وضع أول فطيرة بها، وتقليبها على الوجهين.

مقادير الفطير المشلتت الفلاحي

3 كيلوات دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة ملح.

1/4 كيلو سكر ناعم أبيض.

ماء دافئ للعجن.

زيت.

زبدة فلاحي.

سمن بلدي.

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

- في وعاء كبير وعميق، اخلطي الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر.

- ضيفي الماء، واعجني جيدًا، حتى يصبح سُمك العجين متماسكًا.

- قطعي العجين لقطع، واتركيها نصف ساعة أو ساعة.

- ادهني العجين بالزيت، ثم افرديها على صينية مسطحة بها خليط من الزبدة والسمنة.

- ضعي خليط الزبدة والسمن، بالعجين المفلرود، واطويه جيدًا، ثم افرديه بالنشابة.

- ادخليه الفُرن على حرارة عالية حتى ينضج.