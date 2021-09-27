5 خطوات تحسم وسيلة منع الحمل المناسبة للسيدات.. الحبوب خطر في حالة واحدة

القاهرة - سمر حسين - ماما

حرصًا على تنظيم النسل والحفاظ على الصحة الإنجابية، تتجه العديد من الزوجات إلى استخدام موانع الحمل بأدواتها المختلفة، سواء ما بين تناول الحبوب، أو تركيب اللولب، وغيرها من الوسائل الأخرى، إذ تختلف الوسيلة من سيدة لأخرى، وفقا للمتابعة مع طبيب المختص، الذي يحدد الطريقة الصحية الأمثل لحالة كل سيدة.

كيفية تحديد وسائل منع الحمل للسيدات

خلال مناشدته لفئة كبيرة من السيدات، على هامش حضوره ندوة تثقيفية للسيدات والفتيات، حول كيفية التأهل والتعامل الصحيح مع الصحة الإنجابية، داخل أحد الأندية الرياضية بمنطقة بولاق الدكرور، في محافظة الجيزة، أوضح الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد، بطب القصر العيني، كيف يتم تحديد وسيلة منع الحمل من سيدة لأخرى.

وقال «حسن»، أنه كي يتم تحديد الوسيلة للزوجة، يعتمد الأمر على عدة خطوات مهمة، تتمثل في:

1- سؤال الزوجة عن التاريخ المرضي لعائلتها، والتعرف عما إذا كان يعاني أحد من أجيال عائلتها أو أفراد أسرتها من أمراض مزمنة أم لا، فعلى سبيل المثال: «لو سيدة كان عندها واحدة قريبتها مصابة بسرطان الثدي، يتم إبعادها عن استخدام أقراص منع الحمل، لأنها قد تشكل ضرر كبير على صحتها».

2- معرفة سن الزوجة.

3- التعرف على ما إذا كانت الزوجة تعاني من أمراض مزمنة أم لا، كالسكر، والضغط، وأمراض القلب، وغيرها من الأمراض المناعية الأخرى.

4- معرفة تفاصيل زواج السيدة، كتاريخ زواجها، وغيرها من الأمور التشخيصية.

5- متابعة حالة انتظام الدورة الشهرية.

أقراص منع الحمل وسرطان الثدي

رد أستاذ أمراض النساء والتوليد، على تساؤلات العديد من السيدات، بشأن ما إذا كانت أقراص منع الحمل تسبب الإصابة بسرطان الثدي، مؤكدا أنه لا صحة لهذا الأمر، ولا يؤدي تناول تلك الأقراص إلى الإصابة بسرطان الثدي، لكنه يفضل الابتعاد عن تناولها للسيدات اللائي لهن أقارب يعانين من المرض ذاته، لأنها قد تلعب دورًا نشطًا في تعرض الزوجة هي الأخرى للمرض.