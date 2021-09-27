أفضل طريقة للتعامل مع شقيقة الزوج عندما تتقمص دور «الحما» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في بداية مرحلة الخطوبة أو حتى بعد إتمام الزواج، قد تواجه الفتيات بعض المشكلات بين شقيقة الخطيب أو الزوج، وقد تستمر هذه الخلافات بسبب تقمص الشقيقة دور «الحما» في بعض الحالات، وعلى الرغم من عدم إمكانية حدوث ذلك، إلا أن هناك نموذجا سيئا لشكل العلاقة بين الزوجة وأخت الزوج في بعض الأسر.

الخلافات تظهر في شكل غيرة

وفي دراسة نشرها موقع «e times»، أكدت أن بعض الزوجات تواجهن التدخل في حياتهن الشخصية من قبل الأقرباء، خاصة شقيقة الزوج بحسب الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة، وقد يكون من الصعب أحيانًا التعامل مع ذلك.

دراسة: تدخل شقيقة الزوج هو النموذج الأسوأ

وأضافت الدراسة: «أحيانًا لا تنشأ هذه الخلافات إلا بعد الزواج، وتظهر في شكل الغيرة من أخت الزوج تجاه الزوجة أو العكس، فيما يتعلق بكثير من أمور الحياة، خاصة إذا كانت أخت الزوج غير متزوجة وقريبة جدا من أخيها، ويواجه حينها الزوج مواقف محرجة بسبب هذه الخلافات».

وواصلت الدراسة: «النموذج الأكثر إزعاجًا هو تدخل شقيقة الزوج بين الشريكين وهذا الأمر يكون مزعجًا للغاية، ويجب على شقيقة الزوج والزوجة أن تتصرفان كفريق واحد معًا بدلاً من العمل كمتنافستين».

وناقش برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «CBC»، مشكلة شقيقة الزوج التي تتقمص دور «الحماة» والتصرفات التي تصدر منها وتعاني منها الزوجة، وذلك خلال حلقة أمس الأحد، من البرنامج الذي يشهد انطلاقة جديدة منذ أيام.

ووجهت الإعلامية منى عبدالغني، إحدى مقدمات البرنامج بعض النصائح للزوجات، أهمها الحفاظ على الحياة الزوجية والتعامل مع شقيقة الزوج بضبط النفس وعدم الانفعال، وتأجيل الحوار معها إلى وقت آخر مع تجديد النية من قبل الزوجة بأنها حريصة على عدم حدوث مشكلات.

وأضافت الإعلامية هبة الأباصيري خلال الحلقة، أن هناك العديد من الأبحاث العلمية للتعامل مع شقيقة الزوج، مؤكدة أن بعض الأزواج يقطعون علاقتهم مع زوجاتهم إرضاء لأهلهم، مطالبة بالتعامل بشكل مناسب والتمسك بالهدوء.