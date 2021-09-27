بعد أحمد وزينب وحمدي ووفاء.. قصة اليوتيوبرز ندى وأحمد: بيكسبوا 11 مليونا في الشهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أحمد حسن وزينب»، «حمدي ووفاء» تلك الأسماء التي تعود لأبرز الأزواج اليوتيوبر الذين تصدروا مشاهدات اليوتيوب في مصر، حتى اجتازت أرباحهم السنوية الـ 30 مليون جنيه.

مقالب، وتحديات، وتصوير أدق تفاصيل الحياة الخاصة، والزوجية، كانت هي أساس شهرة تلك النماذج التي ساعدتهم في جني الأموال، وتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة.

ولم يتوقف مشاريع الأزواج على اليوتيوب عند هؤلاء النماذج بعد تحقيقهم مشاهدات عالية، حتى خرج علينا أحدث زوجين، وهما «ندى وأحمد»، الذين بدءا ببث مقاطع الفيديو على فيس بوك، قبل تدشين قناة على اليوتيوب حصدت 2 مليون مشترك.

قصص من الواقع، أو محاكاه لقصص شبيهة، يساعد في تنفيذها صغارهن، للتمثيل والوصول لمغزى القصة في النهاية، هي المحتوى المقدم من الزوجين.

من هما ندى وأحمد أحدث زوجين يوتيوبر؟

- بدأ الزوجان تدشين مقاطعهما على اليوتيوب منذ 2019.

- بدءا بتنفيذ فكرة الأفلام القصيرة في 2016.

- قاما بإنتاج أفلام وفيديوهات قصيرة تناقش مشاكل المجتمع بطريقة درامية وساخرة فى بعض الأحيان.

- حصلا على الدرع الذهبي بعدما حققا 586 مليون مشاهدة.

- استعانت بعض المؤسسات والمبادرات الخيرية ببعض مقاطعهما في مجال التوعية.

- قدما معالجة درامية لمناقشة مشاكل غلاء المهر، ومشاكل الدراسة بعد تفشي فيروس كورونا، وكذلك مشاكل الأطفال المرضى، ومشاكل النمو السكاني، وتنظيم الأسرة.

- يشاركهما في المقاطع صغارهما البنات «فيروز ـ حياة».

يصل أرباح القناة بحسب موقع «سوشيال بليد» لأكثر من 11 مليون جنيه شهريًا، و8 ملايين دولار سنويًا أي ما يعادل 125 مليونا.