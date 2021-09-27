أزواج وزوجات في محاكم الأسرة لأسباب تافهة: «مبتستحماش.. بيساعدني في شغل البيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تضج أروقة المحاكم المتخصصة في قضايا الأسرة في جميع أنحاء العالم، بالعديد من القضايا الغريبة التي تُطرح على القضاة من قبل الأزواج، البعض تكون قضاياهم وخلافاتهم تافهة ويمكن حلها بعيدًا عن الطلاق والخلع، حفاظًا على قدسية الحياة الزوجية، من هؤلاء زوجان من ولاية أتر برديش شمالي الهند، حيث قرر الزوج تطليق الزوجة كونها غير مهتمة بنظافتها الشخصية، ولا يستطع العيش معها تحت سقف واحد.

الزوج يروي أسباب طلاق زوجته: مبتستحماش

«لا تستحم يوميًا»، عبارة لخص من خلالها الزوج الهندي الذي وقف في أروقة المحاكم يطلب تطليق زوجته التي لم يتم الكشف عن اسمها، مراعاة للخصوصية وأنها لا تزال زوجته، وفق«سكاي نيوز».

الزوجة تطلب الصلح

بعد الطلاق قررت الزوجة اللجوء لهيئة حماية المرأة متقدمة بشكوى تريد العودة لزوجها بعدما قام بتطليقها، حرصا على الحياة الزوجية وحياة ابنهما البالغ من العمر عاما واحدا، ليعيش في كنف والدته ووالده.

حاولت الهيئة الإصلاح بين الزوجين، خاصةً أن السبب الذي طلق الزوج على أساسه لا يندرج تحت أفعال عنيفة أو جريمة ضد المرأة.

سيدة تطلب الطلاق من زوجها: بيطبخلي ومبيجادلنيش ولا بيزعقلي

لم تكن تلك الحالة الأولى الفريدة من نوعها التي يقدم فيها الأزواج على طلب الطلاق أو الخلع لأسباب تافهة غير منطقية داخل الهند، فقد أقامت زوجة هندية لم يمر على زواجها سوى عام و6 أشهر، معللةً بإن زوجها يُحبها بشدة وهو الأمر الذي يخنقها، وتريد التحرر منه، وفق صحيفة «البيان».

وخلال التواجد أمام المحكمة لسماع سبب دعواها للطلاق من زوجها، قالت الزوجة: «لا يصرخ في وجهي ولا يزعجني، بل إنه يطبخ لي ويساعدني أيضا في الأعمال المنزلية، يسامحني على أي شئ مهما أخطأت ولا يجادلني».