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على الفطار.. حضري طبق الفول بأكثر من وصفة مختلفة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

05:31 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021

طاجن الفول

الفول هو الأكلة المصرية الشعبية المرتبطة بالفطار، ويمكن تحضيره بأكثر من وصفة مختلفة وإضافة عدد من النكهات المميزة له، سواء لربات المنازل وتحضيره في المنازل، أو طلبه من المطاعم بطرق مختلفة.

وعرضت الشيف نجلاء الشرشابي، أكثر من طريقة مختلفة لتناول الفول على الفطار، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بسهولة.

طاجن الفول بالطحينة

مقادير عمل طاجن الفول بالطحينة

1 علبة فول مدمس 

1 كوب طحينة 

ماء 

ملح 

فلفل 

طريقة عمل طاجن الفول بالطحينة

يتم عمل الطحينة عن طريق إضافة الماء على الطحينة

بعد ذلك يتم وضع الفول ثم الطحينة في طاجن ويدخل الفرن حتى النضج ويقدم

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طاجن الفول بالبيض والخضار

مقادير عمل طاجن الفول بالبيض والخضار

فول مدمس 

فلفل ألوان 

فلفل حار 

بصل 

طماطم 

كمون ناعم 

سمنة

بقدونس مفروم 

بيض 

ملح 

فلفل أسود 

طريقة تحضير طاجن الفول بالبيض والخضار

شوحى البصل والفلفل الألوان الحار الشرائح فى السمنة على النار

ضيفى الطماطم والبقدونس المفروم

ضيفى الفول والكمون والملح والفلفل الأسود وقلبى

اخفقى البيض مع الملح والفلفل الأسود وأضيفيه لخليط الفول وأدخليه الفرن لمدة ½ ساعة حتى تمام النضج.

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عجة الفول

مقادير عمل عجة الفول

علبة فول 

2 بصل أخضر 

2 ملعقة خضرة بقدونس وكزبرة 

2 حبة طماطم مبشورة 

حبة فلفل مبشور 

ليمون

2 ملعقة طحينة 

2 فص ثوم 

4 بيضات 

زيت

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طريقة عمل عجة الفول

يهرس الفول ويوضع عليه الخضروات مقطعة

يتم عمل سلاطة الطحينة بالثوم والليمون

نضع البيض وبعد ذلك تخلط جميع المقادير مع بعضها البعض وتوضع فى طاجن وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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