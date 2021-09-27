خبير علاقات: مقولة «قسمة ونصيب» أفسدت الزواج في مصر والوطن العربي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض عبر شاشة «cbc»، من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين، فقرة حوارية بعنوان «كتالوج رجالي عن المرأة.. لماذا لا يعرف الرجال ماذا يريدون في النساء؟!»، حيث حل إيهاب معوض خبير علاقات زوجية، وإبراهيم أحمد ضيفين على البرنامج.

كل شيء قسمة ونصيب

وقال إيهاب معوض، إن الزواج ليس قضاء وقدر أو قسمة ونصيب: «الجملة دي هي اللي خلت الزواج يفشل في مصر والمنطقة العربية.. طب ما كل حاجة في حياتنا قسمة ونصيب، لكننا يجب أن نجتهد ونسعى ونتعلم لكي نحسن اختيار الطرف الآخر».

وشدد على أهمية عدم قصر الزواج على القسمة والنصيب فقط: «لما بنت يتقدم لها عريس، يتقال لها ده قسمتك ونصيبك إزاي تسيبيه، فتتجوز وتحس إنها تعيسة معاه عشان ده قسمة ونصيب».

الزواج يجب يستند إلى معايير

وأكد، أن الزواج يجب أن يستند إلى معايير، داعيا إلى تدريسها في المناهج التعليمية لكي يتعلم الطالب كيف يكون أبا، والبنت كيف تكون أما، وذلك من خلال فهم أنفسهم واحتياجاتهم على وجه الدقة.

من جهته، قال إبراهيم أحمد -26 سنة-: «مواصفات فتاة أحلامي إنها تكون بنت ناس وبنت كويسة ومن فئة شبهي وأصيلة وأقدر أبني بيت معاها، وتبقى جميلة وستايل»، مضيفًا أنه لا يطمح إلى تعدد الزوجات، ويتمنى أن يحظى بزوجة تدعمه في مواجهة صعوبات الحياة.