وصفة كورية لتفتيح البشرة تحصد 7 ملايين مشاهدة.. وخبيرة تجميل: نتائجها مذهلة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث السيدات عن وصفات العناية بالبشرة، وهناك عدد كبير من مقاطع الفيديو على منصات الإنترنت تقدم محتوى يشرح كيفية تفتيح وترطيب البشرة وحمايتها من أشعة الشمس، مما دفع إحدى الفتيات الكوريات من خلال حسابها بتطبيق تيك توك الشهير على تقديم أحد أسرارها بوصفة لتفتيح البشرة وإزالة الشوائب والهالات السوداء بشكل سريع، وحصد الفيديو عدد كبير من المشاهدات والإعجابات حيث حقق أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

وشاركت ريهام عماد «البيوتي بلوجر» وخبيرة التجميل، مشاهد من الفيديو لتشارك الوصفة الكورية لمتابعيها واستخدمت البيض والنشا واللبن مع صفار بالبيض وملعقتين نشا وتخفيفهم بملعقتين من اللبن لتتحول شكل الخلطة إلى سائل كريمي.

وحرصت ريهام عماد على وضع الخليط على وجهها لمدة تراوحت ما بين 20 إلى 30 دقيقة وانتظرت حتى يجف مؤكدة على ضرورة وضع الشيت ماسك للحصول على النتيجة المطلوبة.

واستكملت حديثها عن الماسك الكوري مؤكدة أن نتائجه كانت مذهلة باستخدامها مواصفاته وعادت لمتابعيها عبر مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرم » دون استخدام فلاتر تحسين الوجه قائلة إن نتائجه كانت مذهلة من أول مرة.

وتعد مشكلات البشرة من أكثر الأشياء التي تؤرق الفتيات ما يجعلهن في حاجة إلى وصفات طبيعية للتخلص منها خاصة أيام فصل الشتاء التي من الممكن أن تسبب حالات مرضية مزمنة عندهن، تؤثر بالسلب على الجلد والصحة، ما يمكن أن تتسبب في حالات الاكتئاب الشديدة وقد يدفعهن في بعض الأوقات لعدم الخروج من المنزل حتى لا يصبحن عُرضة للانتقادات.

وتتعدد الوصفات الطبيعية التي تعالج البشرة بمكونات يمكن تحضيرها في المنزل، وبطرق سريعة وسهلة إذ إنها تعمل على نضارة البشرة وتفتيحها وتنظيفها وغالبًا ما يكون الزبادي والكركم والعسل من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة.