الامارات | زووم.. على العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن زووم.. على العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 سبتمبر 2021

«إن المتتبّع لمسيرة أهم الفنون البصرية الحديثة، سيلحظ الشعبية الجارفة، التي بات يكتسبها فن التصوير الضوئي بفضل التقنية المتطوّرة، التي أوقدت مواهب أصحاب الأنامل المبدعة في هذا المجال، فبات التصوير الضوئي فناً شعبياً، إن لم يكن على مستوى الممارسة، فعلى مستوى التذوق والاستمتاع بفك شيفراته الإبداعية».

حمدان بن محمد آل مكتوم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news