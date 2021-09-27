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الامارات | زووم.. على العالم

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شكرا لقرائتكم خبر عن زووم.. على العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 سبتمبر 2021

«إن المتتبّع لمسيرة أهم الفنون البصرية الحديثة، سيلحظ الشعبية الجارفة، التي بات يكتسبها فن التصوير الضوئي بفضل التقنية المتطوّرة، التي أوقدت مواهب أصحاب الأنامل المبدعة في هذا المجال، فبات التصوير الضوئي فناً شعبياً، إن لم يكن على مستوى الممارسة، فعلى مستوى التذوق والاستمتاع بفك شيفراته الإبداعية».
حمدان بن محمد آل مكتوم

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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