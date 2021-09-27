الامارات | ندوة تناقش وحي الحرف في الدراسات الأدبية

شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تناقش وحي الحرف في الدراسات الأدبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت ندوة نظّمها بيت الشعر بمدينة الأقصر في صعيد مصر، ظاهرة الحرف ودلالاته في الدراسات الأدبية عند القدامى والمحدثين.

وعقدت الندوة مساء أول من أمس، بعنوان «وحي الحرف والحركة في الدراسات الأدبية عند القدامي والمحدثين»، في بيت الشعر بالأقصر.

وتحدث عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الدكتور عبدالمنعم السعيد، خلال الندوة، عن ظاهرة الحرف ودلالته عند علماء الصوتيات والبلاغة والإعجاز، في أعمال الأدباء من القدامى والمحدثين، بين مؤيد للظاهرة ومتردد في قبولها أو رفضها. وأضاف أن هناك من ربط بين وجود حروف معينة وصفات معينة في النص وبين الحالة الشعورية التي عليها الشاعر، فإذا كان غاضباً يغلب على كلامه حروف الجهر، وحينما يكون خائفاً يغلب على حروفه الهمس التي تناسب حالته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news