الامارات | فأرة كمبيوتر جديدة مصنوعة من مخلفات المحيطات

شكرا لقرائتكم خبر عن فأرة كمبيوتر جديدة مصنوعة من مخلفات المحيطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهد الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات والإلكترونيات الأميركية العملاقة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بأن تكون أنشطة الشركة العملاقة من دون أي انبعاثات كربونية وصديقة للبيئة المائية بحلول 2030، مع إجراء تغييرات مستدامة في مختلف الخامات التي تستخدم في صناعة أجهزة وعبوات منتجات الشركة. وكشفت «مايكروسوفت» عن فأرة كمبيوتر جديدة تعتمد بنسبة 20% على المخلفات البلاستيكية التي جمعت من المحيطات وأعيد تدويرها، وعلى العبوات القابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%. وأضاف ناديلا خلال احتفال الشركة لطرح الجيل الجديد من الكمبيوتر اللوحي «سورفيس برو8»: «إذا كنت جاداً بشأن الابتكار، فيجب أن تكون أيضاً جاداً في ضمان وصول الابتكارات للجميع، وأن تكون جاداً في الحفاظ على استدامة الموارد المحدودة لكوكبنا».

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