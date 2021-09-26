قصة طلاق حنان ماضي التي أبعدتها عن الغناء.. اعتزال أم انقطاع؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لمع في تسعينات القرن الماضي بريق النجمة حنان ماضي إحدى الفنانات المصريات اللاتي يحظين ببصمة قوية في الغناء لكن حضورها اختفى تدريجياً لأسباب مختلفة، وأصبحت ماضيًا لمن عاشوا تلك الفترة، وبقي بعض من تاريخها الغنائي على التلفاز في أغاني أشهر مسلسلات تلك الفترة من ضمنها «المال والبنون» و«اللقاء الثاني».

الفنانة تعود بعد غياب

«رمانك حداق»، هو اسم الأغنية التي طرحتها الفنانة حنان ماضي قبل ساعات لتتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انقطاع دام سنوات بعيدًا عن الغناء، فوجئ الجمهور بعودتها، وكل أبناء جيلها الذين يعيشون حالة من الحنين في هذه اللحظات، بعد طرح الأغنية عبر قناتها على موقع الفيديوهات يوتيوب تزامنا مع مرور أربعين يوما على وفاة والدها.

اعتزال أم انقطاع؟

الفنانة التي بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 أكدت في لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم منى الشاذلي» أنها لم تعتزل الغناء لكنها ابتعدت عنه لفترة طويلة دامت لسنوات بعد طلاقها من الموسيقار ياسر عبد الرحمن، وكانت ابنتها «حبيبة» في عمر 3 سنوات واختارت التفرغ لها وتحمل مسؤوليتها في الوقت نفسه كانت ترفض ما يعرض عليها من أعمال فنية بعدما قبلت العمل على القليل منها ولم تتحمل أن تبقى ابنتها وحيدة في المنزل.

اختارت تحمل مسؤولية ابنتها

خلال اللقاء نفسه كشفت حنان ماضي عن علاقتها بابنتها حبيبة ومدى تعلقها بها عندما كانت تنزل من بيتها لتذهب إلى عملها قائلة إن وقتها كان محدودا جدًا وكانت تتركها مع ألعابها ولحظة نزولها كانت تشير لها من شباك المنزل وتنادي عليها وبسبب هذا الموقف قررت الابتعاد عن الغناء، ورفضت أن يتحمل أحد من أهلها مسؤوليتها.

حنان ماضي هي مطربة مصرية ولدت عام 1966 ونشأت في بيئة فنية كونها ابنة الموسيقي محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم، كانت الموسيقى هوايتها منذ نعومة أظافرها وتعلمت آلة الكمان ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار.