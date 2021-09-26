لماذا تظهر عروق بعض الناس من الجلد وتختفي عن آخرين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يتعين على العروق مهمة حمل الدم وتوزيعه بجميع مناطق الجسم، ولكن إذا أصبحت عروقك مرئية ولا يمكنك معرفة سبب حدوث ذلك، فلا داع للقلق.

قد تخبرنا الأوردة البارزة أحيانًا عن بعض المشكلات الصحية، ولكن في كثير من الحالات، يكون لها أسباب طبيعية لا تشكل خطورة على صحتك، نوردها وفق موقع "brightside".

طبيعية بالنسبة لنوع بشرتك

ذوي البشرة الفاتحة عروقهم بارزة بشكل أوضح عن غيرهم، كما أنه قد يكون الجلد الرقيق سببًا أيضًا. مع تقدمنا ​​في العمر، تصبح طبقة الدهون تحت الجلد أرق هذا هو السبب في أن كبار السن غالبًا ما يكون لديهم عروق بارزة على أيديهم وأرجلهم وأجزاء أخرى من الجسم. إلى جانب ذلك ، تقع عروق بعض الناس بشكل طبيعي بالقرب من سطح جلدهم.

بعد ممارسة الرياضة

ظهور الأوردة أثناء التمرين أمر طبيعي، عند ممارسة الرياضة، وتنتفخ عروقك نحو سطح الجلد ما يجعلها مرئية. بعد التمرين تنكمش عضلاتك وتصبح عروقك أقل وضوحًا.

تلاحظ العديد من النساء ظهور عروق أثناء الحمل

الأوردة المرئية هي مشكلة تواجهها العديد من النساء الحوامل ولا داعي للقلق . حجم دم المرأة الحامل أعلى من المرأة غير الحامل ، والأوردة تحاول مواكبة هذه الكمية المتزايدة من الدم . تعمل شبكة الأوعية الدموية لوقت إضافي لنقل حجم الدم المتزايد حول جسم المرأة لتغذية الجنين. إذا كنت تعانين من ظهور أوردة أثناء الحمل ، ولكنك لم تعانين منها من قبل ، فمن المحتمل أن تختفي بعد الولادة.

إذا كان لديك انخفاض في الدهون في الجسم

قد يكون انخفاض الدهون في الجسم أيضًا سببًا لظهور عروقك. الأشخاص النحيفون لديهم طبقة رقيقة من الدهون تحت جلدهم ولا يمكن لهذه الطبقة الدهنية الرفيعة أن تغطي الأوردة بالكامل مما يجعلها أكثر بروزًا.

هناك حالات عندما تكون الأوردة البارزة هي سبب لزيارة الطبيب

في كثير من الحالات تكون الأوردة البارزة طبيعية وصحية ولا داعي للقلق. ومع ذلك، إذا كانت الأوردة المنبثقة مصحوبة بأعراض أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو القرحة بالقرب من الأوردة أو الأوردة المتورمة ، فيجب عليك زيارة الطبيب.

قد تكون هذه الأعراض ناجمة عن مشاكل صحية مثل الدوالي، والتهاب الوريد الخثاري، والأمراض الوريدية، ويجب عدم تجاهلها.