تستدعي الاتصال بطبيب.. 7 علامات يتم تجاهلها لـ"السكتة الدماغية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تحتاج إلى عناية فورية، والتي تحدث عندما يُسد أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو ينفجر، ولا توجد طريقة يمكن للدماغ من خلالها تخزين الكمية المطلوبة من الأكسجين على سبيل المثال - بضع دقائق - في حالة انقطاع إمداد O2 عبر الدم، فيعتمد الدماغ على شبكة الأوعية الدموية لتزويده بالدم الغني بالأكسجين.

وعندما ينقطع هذا الدم بسبب انسداد في الشريان أو إصابة الدماغ أو الأوعية الدموية، هناك نقص في الدم الثمين الغني بالأكسجين، مما يتسبب في إصابة الخلايا العصبية المحيطة، وقطع إمداداتهم من المغذيات والأكسجين، عندما يستمر هذا النوع من الاضطراب لأكثر من ثلاث إلى أربع دقائق، تبدأ أنسجة المخ في الموت، بحسب موقع timesnownews.

ووفقًا لكليفلاند كلينك، فإن آثار السكتة الدماغية تعتمد على مدى وموقع الضرر في الدماغ، فيمكن أن تسبب السكتة الدماغية واحدة أو أكثر من الإعاقات التالية:

-عدم القدرة على تحريك جزء من الجسم (شلل)

-ضعف في جزء من الجسم

-خدر في جزء من الجسم

-عدم القدرة على الكلام أو فهم الكلمات

-صعوبة في التواصل

-صعوبة في البلع

-فقدان البصر

ف-قدان الذاكرة أو الارتباك أو سوء التقدير

-تغير في الشخصية والمشاكل العاطفية

ما الذي يسبب السكتة الدماغية؟

هناك سببان رئيسيان للسكتة الدماغية: انسداد الشريان (السكتة الدماغية الإقفارية) أو تسرب أو انفجار أحد الأوعية الدموية (السكتة الدماغية النزفية).

النوع الثالث من السكتة الدماغية هو عندما يتسبب الاضطراب المؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ (نوبة إقفارية عابرة أو TIA) في حدوث اضطراب طفيف ولكنه لا يسبب أعراضًا دائمة، فكلما أسرع الشخص في علاج السكتة الدماغية، زادت احتمالية بقائه على قيد الحياة والتعافي.

-الأعراض السريعة للإصابة بـ"السكتة الدماغية"

الوجه:

قد يكون الوجه قد انخفض من جانب واحد، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو قد يسقط فمه أو عينه.

الذراعين:

قد لا يتمكن الشخص المصاب بالسكتة الدماغية المشتبه بها من رفع ذراعيه وإبقائهما هناك بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحد.

الكلام:

قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه، أو قد لا يتمكن الشخص من التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا؛ قد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم.

هناك أعراضًا أقل خطورة يمكن أن تشير أيضًا إلى السكتة الدماغية، وفيما يلي بعض الإشارات الخفية التي لا يجب تجاهلها:

-ضعف في الوجه (مثل تدلي الجفن أو الشفة)

-غثيان

-دوخة

-خدر

-فقدان التوازن

-كلام غير واضح

-صداع الراس