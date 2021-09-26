ملكة جمال مصر: لن أجسد أدوارا تنافي القيم المصرية و«مبفكرش في الارتباط»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قال نادين الجيار ملكة جمال مصر 2021، إن والدتها شجعتها على المشاركة في المسابقة، لافتةً إلى أنها تدرس في كلية طب الأسنان: «يوم التقديم للمسابقة تزامن مع أحد أيام الامتحان في الكلية»، مؤكدةً أنها لا تفكر في الارتباط حاليا، ولا تمانع من خوض تجربة التمثيل: «لو همثل يبقى مينفعش أول حاجة أعملها يكون فيها إخلال بالقيم اللي اتربينا علينا».

تفاصيل المسابقة

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي يعرض عبر شاشة «cbc»، من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عزالدين، ان المسابقة نُظمت على مراحل، وفي النهاية فازت 25 فتاة للدخول في التصفيات النهائية: «تعلمنا أشياء كثيرة وزرنا أماكن سياحية وتعلم بعض المعلومات الثقافية حتى نجيب عليها في المسابقة».

وتابعت: «في المسابقة كان يتم التركيز على الالتزام بالمواعيد وتسريحة الشعر والمظهر الخارجي وطريقة كلام المشتركات، وسيطر الالتزام على المشهد».

ولفتت إلى أنها تشارك في أعمال الخير وتسعى إلى نشر هذه الثقافة، كما أن العام الدراسي المقبل سيكون الخامس في دراستها بكلية طب الأسنان، حيث تنوي العمل كطبيبة أسنان في المستقبل، بجانب أي شيء آخر يتوافق مع مواهبها وهواياتها.

والدة ملكة جمال مصر

بدورها، قالت والدتها رشا عبدالمنعم، خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» إن ابنتها معتادة على ممارسة أعمال الخير، بالإضافة إلى أنها مهتمة بالكورسات وتمتلك قدرا كبيرا من الجمال، لذلك شجعتها على المشاركة في المسابقة.

وأضافت: «بنعمل كل حاجة باعتدال، بخلي الولاد بس في خط أحمر ميتعدهوش، ولازم يتعاملوا مع كل الناس بطريقة واحدة».