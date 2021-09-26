تحذير للسيدات من عدم استخدام واقي الشمس في الخريف والشتاء: «لا توقفيه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تظن الكثير من السيدات أن استخدام واقي الشمس مقتصر فقط على فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء تبدأ معظم السيدات في توقف استخدام واقي الشمس اعتقادا منهن أنهن تخلصن من أشعة فصل الصيف، وذلك من المعتقدات الخاطئة، لأن أشعة الشمس تكون كما هي خلال فصول السنة، بالإضافة إلى أن البشرة تصبح أكثر جفافا في البرودة الشديدة، فتحتاج بشكل كبير إلى الترطيب المستمر.

ولا يقتصر واقي الشمس علي حماية البشرة من أشعة الشمس فقط، ولكنه وسيلة لترطيب البشرة والحفاظ علي الغطاء الخارجي لها من البرد وأيضا الحماية من التشققات الجلدية، وتجنب الإصابة بسرطان الجلد الذي ينتج من التعرض للأشعة فوق البنفسجية على مر الفصول، وذلك وفقًا لحديث الدكتورة أمل عويس، استشارية أمراض الجلدية والتجميل بجامعة الإسكندرية لـ«الوطن».

الحماية من أشعة الشمس ضرورية فى كافة الفصول

وأضافت «عويس» أن الحماية من أشعة الشمس من الأمور الضرورية فى كافة فصول السنة، وذلك لحماية الجلد من الآثار السلبية المترتبة على التعرض المتكرر لأشعة الشمس، وعلى الرغم من فوائد التعرض لأشعة الشمس إلا أن التعرض للأشعة الضارة بشكل مستمر يحدث نوعين من الآثار السلبية وهما آثار سريعة، وآثار ممتدة.

الآثار السريعة مثل حروق الشمس وهذه تصيب طبقة الغطاء الخارجي للجلد وتستمر لأيام ويتم علاجها مع الوقت، والآثار الممتدة المفعول مثل التجاعيد، وفقدان رونق الجلد، والكلف والنمش والبقع، وقد تصل في بعض الحالات عند التعرض لمدة طويلة الي حدوث أورام.

استخدمي واقي الشمس قبل الخروج بـ15 دقيقة

لذلك واقي الشمس من الأساسيات للبشرة خلال فصول السنة، حيث يتم استخدامه يوميا قبل الخروج للشمس بحوالى 15 دقيقة، ويفضل وضع طبقة واحدة من الكريم والتأكد من امتصاص البشرة له، وينصح بتكرارها كل ساعتين وإذا كانت الشمس مباشرة فيتم وضع الكريم كل ساعة، بحسب استشارية أمراض الجلدية والتجميل بجامعة الإسكندرية، مؤكدة أن الكريم يستخدم لجميع الأعمار دون تحديد فئة معينة، وهناك أنواع متعددة من مستحضرات الحماية من أشعة الشمس فلا بد من استخدام واقي درجة أولى مناسب للبشرة، وتختلف درجات الحماية على حسب معامل الحماية لكل بشرة ويكون مكتوب على المستحضر.

وأشارت إلى أنه يجب العلم أن واقي الشمس للحماية الجزئية وليس بشكل كلي، لذلك يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس بقدر الإمكان.