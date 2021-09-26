8 أطعمة تساعدك على فقدان الوزن بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نرغب في فقدان الوزن الزائد، ولذا نذكر لكم 8 أطعمة تساعدك على ذلك، وفقا لموقع "prevention".

1- الطماطم:

مليئة بمضادات الأكسدة والليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقلل الالتهاب في الجسم وتساعد بدورها في التحكم في مستويات اللبتين، وهو هرمون ينظم الشهية ويمكنه تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وبالإضافة إلى أنها منخفضة السعرات (تحتوي الطماطم المتوسطة على 22 سعرة حرارية فقط) ومحملة بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بزيادة حرق الدهون.

2- التوت:

وجد باحثو جامعة هارفارد أن تناول التوت يمكن أن يمنعك من زيادة الوزن، وذلك بفضل انخفاض نسبة السكر في الدم، مما يعني انخفاض نسبة السكر في الدم للحد من الجوع، ويعتبر التوت أيضًا من نجوم الألياف حيث يحتوي التوت على 8 جم من الألياف لكل كوب، مما يساعدك على إنقاص الوزن وبالتالي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

3- الجمبري:

يحتوي الجمبري على 101 سعرة حرارية و 1 جراما فقط من الدهون، ومع ذلك تحتوي على 19 جرامًا من البروتين، مما يجعلك تشعر بالشبع، كما أنها مصدر جيد للسيلينيوم وفيتامينات ب المعززة للطاقة.

4- السبانخ:

السبانخ مليئة بفيتامين أ وفيتامين ج والحديد وحمض الفوليك، كما أن السبانخ خالية من السعرات الحرارية، ووجدت دراسة نشرت في مجلة Appetite أن تناول مشروب يومي يحتوي على مستخلص السبانخ الذي يحتوي على أغشية أوراق تسمى ثيلاكويدات عزز فقدان الوزن بنسبة 45٪ وقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام بنسبة 95٪.

5- البطيخ:

سيوفر البطيخ المئات من السعرات الحرارية، ونظرًا لأن البطيخ يحتوي على 92٪ من الماء، فإنه يمكن أن يقي من الجوع المرتبط بالجفاف.

6- الكوسة:

الكوسة توفر لك 200 سعرة حرارية، بالإضافة إلى أنها مليئة بالبوتاسيوم الذي يمنع الانتفاخ.

7- الشاي الأخضر:

تشير الدراسات إلى أن المركب الموجود في الشاي الأخضر، epigallocatechin-3-gallate (EGCG) ، يرتبط بزيادة حرق الدهون، والتحكم في الشهية، وفقدان الوزن.

8- الزبادي:

كوب واحد فقط من الزبادي يحتوي على 23 جرامًا من البروتين، وتقول الدراسات إنها يمكن أن تقاوم الجوع وتجعلك تشعر بالشبع.