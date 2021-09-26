7 أسباب تدفعك لتناول ثمرتين من الموز يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الموز من الفواكه اللذيذة، فهو ليس فقط مجرد فاكهة لذيذة الطعم، إنما تضيف إليك الكثير من الفوائد الصحية.

وهناك 7 أسباب تدفعك لتناول ثمرتي موز يوميا، وذلك بحسب ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

1- عودة الضغط الشرياني إلى طبيعته:

يقلل الموز من ارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على نحو 420 مجم من البوتاسيوم.

2- الوزن الزائد سيختفي:

الموز غني بالألياف، ما يجعلك لا ترغب في تناول الطعام بمجرد تناوله، ويحتوي الموز أيضًا على نوع من النشا يقلل من الشهية ويمنعك من زيادة الوزن.

كما يقلل من مستوى السكر في الدم ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين، وإذا كانت خلايا جسمك غير حساسة للأنسولين، فإنها لا تستطيع امتصاص الجلوكوز، ويبدأ البنكرياس في إنتاجه بكميات أكبر، ويعتمد تراكم الدهون في الجسم على كمية الأنسولين الموجودة.

3- انخفاض خطر الإصابة بفقر الدم:

يسبب فقر الدم الشحوب والتعب وضيق التنفس، كما أنه نتيجة لانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء وانخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم.

ويحتوي الموز على الكثير من الحديد الذي يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء، كما أنه غني بفيتامين ب 6 الذي ينظم مستويات السكر في الدم ويساعد المصابين بفقر الدم.

4- يحسن الهضم:

يُسهل الهضم ولا يتسبب في تهيج الجهاز الهضمي، ولا يتم هضم النشا المقاوم الموجود في الموز وينتهي به الأمر في الأمعاء الغليظة، حيث يعمل كوسيط غذائي فعال للبكتيريا الصحية.

ويمكن تناول الموز عندما يكون الشخص مصابًا بالتهاب المعدة وحرقة المعدة، كما أنه يستعيد المعادن المفقودة عندما يعاني الشخص من الإسهال.

5- انخفاض مستويات الإجهاد:

الموز يحسن مزاجك، حيث إنه يحتوي على مادة التربتوفان التي تحتاجها أجسامنا لتلقي السيروتونين (هرمون السعادة)، وفي المتوسط، تحتوي كل موزة على حوالي 27 مجم من المغنيسيوم، وهذا المعدن مسؤول عن إنتاج مزاج جيد ونوم صحي.

6- يمدك بالفيتامينات اللازمة:

تحتوي موزة واحدة على نحو 20٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين ب 6، ويساعد هذا جسمك على إنتاج الأنسولين والهيموجلوبين والأحماض الأمينية اللازمة لتكوين الخلايا السليمة.

وعلى الرغم من أننا نعتقد عادة أن البرتقال والفراولة تحتوي على أكبر قدر من فيتامين سي، إلا أن الموز يحتوي في الواقع على 15٪ من المعيار اليومي لهذه المادة المهمة.

كما أن فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تحيد الجذور الحرة الضارة. أيضا يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وإنتاج الكولاجين.

7- ستزيد مستويات الطاقة لديك:

يحمي البوتاسيوم الموجود في الموز عضلاتك من التشنجات، بينما توفر لك الكربوهيدرات طاقة كافية لتحمل التمارين الشاقة.