لماذا يمكن لإمساك قلم رصاص بفمك أن يجعلك تشعر بالسعادة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يقول علماء النفس إنه يمكننا أن نصبح أكثر سعادة من خلال الابتسام أكثر، ويقول الباحثون إنه على الرغم من العديد من العوامل المسببة للتوتر، يمكننا إصلاح الحالة المزاجية لدينا باستخدام قلم رصاص، إذاً فلنصنع سعادتنا الخاصة ونرسم ابتسامة دائمة.

لذا استعرض موقع "برايت سايد" كيفية تحسين مزاجنا بخدعة بسيطة، فيما يلي:

- يمكن للأفعال والسلوكيات البسيطة أن تشكل عواطفنا:

يمكن لأفعال جسدك البسيطة أن تؤثر على عواطفك، وكمثال واضح على ذلك، هناك دليل على أن النساء اللائي لديهن ثقة أقل في الأدوار القيادية يمكن أن يشعرن بالقوة عندما يرون أمامهن صورة لامرأة سياسية قوية.

ويبدو أن نفس الآلية تحدث مع الابتسامة، فالبهجة والتسلية تجعلك تبتسم ويميل الابتسام إلى جعلك تشعر بالمرح، وقد طُلب من بعض الطلاب تقييم مدى طرافة رسوم متحركة، وتم التوصل إلى نتيجة مفاجئة، أن أولئك الذين كانوا يمسكون بقلم رصاص في أفواههم وجدوا أن الرسوم المتحركة أكثر تسلية.

لماذا وضع قلم رصاص في فمك يصاحبه تأثير السعادة؟

لقد أثبت تكرار الدراسة مع الطلاب والرسوم المتحركة أن النظرية صحيحة مرة أخرى، وكان هذا الإجراء البسيط فعالاً للغاية، لذلك من خلال وضع قلم رصاص في فمك بطريقة أفقية، ترسم الشفاه تلقائية شكل الابتسامة، وبالتالي جسمك يتعرف عليه.

ببساطة، يراقب دماغك باستمرار كل الأشياء التي تحدث في جسمك، وثم يبدأ في تحليلها للحكم على ما تشعر به، لذلك، في الأساس، تخدع عقلك بتعبير سعيد على وجهك.

يمكن أن يستمر هذا التأثير من 15 دقيقة إلى يومين:

في اكتشاف آخر، لوحظ أن تأثير مثل هذا الإجراء البسيط يمكن أن يستمر من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة وحتى يومين ، وهذا التأثير ثابت.

الجسم والدماغ حساسان بشكل لا يصدق ويمكن تصحيحهما بمحفزات سهلة.

كما يمكن أن تكون هذه المحفزات بشكل أصواتًا أو مذاقا أو روائح وتأثيرات بصرية، لذلك من الأفضل الانتباه لما نستهلكه كل يوم.

يمكنك ممارسة أي عاطفة عن طريق التحكم في جسدك:

عندما تضع نفسك في وضع أكثر ميلاً للسعادة، يمكن تحسين حالتك المزاجية على الفور، لكن نفس التأثير يمكن أن يحدث مع الأفعال "غير السعيدة"، فإذا بدأت في بوجه مكتئب، ستلاحظ كيف أن حالتك المزاجية تزداد سوءًا.

بالإضافة إلى ذلك، مثل هذه الإجراءات البسيطة الأخرى التي يمكن أن تجعلك أكثر سعادة، يوصي علماء النفس بالوقوف طويلًا والتنفس جيدًا حتى تشعر بمزيد من الثقة.