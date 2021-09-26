7 أطعمة ومشروبات لمواجهة الانتفاخات ومشاكل الهضم والقولون العصبي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من سوء الهضم بسبب بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الانتفاخ وعدم قدرة المعدة على القيام بوظيفتها بالشكل المطلوب، خاصة عندما يحدث نوع من احتباس السوائل داخل الجسم وترتفع معدلات الصوديوم أو غيرها ما يتطلب علاجه.

وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات تساعد على تحسين عملية الهضم وعمل الجهاز الهضمي بصورة طبيعية وتساعد على تجنب حدوث الانتفاخات بالبطن خاصة الأشخاص المصابين بالقولون العصبي حسبما نشر موقع «WebMd».

الأفوكادو

تساعد كميات البوتاسيوم الوفيرة التي يحتوي عليها الأفوكاتو في إمداد الجسم بشكل كبير لضبط معدلات الصوديوم المتسبب في احتباس المياه و الإصابة بالانتفاخ.

الموز

وجدت بعض الدراسات أن الاعتماد على ثمرة واحدة من الموز لتناولها قبل وجبات الطعام اليومية يقلل من انتفاخات بصورة ملحوظة، وأرجع الخبراء السبب إلى استهداف الموز لبكتيريا معينة موجودة بالأمعاء، ما يساعد على تقليل الغازات بالبطن.

الكرفس

يعد الكرفس من أفضل مرطبات الجسم ويساهم في تقليل حدوث الانتفاخات بشكل مثالي لقدرته على تحسين عملية الهضم، كما يمد الجسم بمركبات الفلافونيدات، التي تعمل على تقليل الالتهابات بالجسم، ولا سيما بالأمعاء.

مشروب الكركم

يحتوي مشروب الكركم على العديد من المواد التي تعالج تهيجات القولون، وتلعب دورًا مهمًا في تحفيز عملية الهضم وتقليل الشعور بعدم الراحة وتنظيم عمل الجهاز الهضمي وعلاج الانتفاخ.

النعناع

أكد بعض الخبراء أن مشروب النعناع له قدرة فائلة على عضلات الجهاز الهضمي حيث يعمل على استرخائها والتخلص من الغازات التي تسبب انتفاخ المعدة، لذا ينصح بتناوله يوميًا أو إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى كوب الشاي.

مشروب الزنجبيل

يعد الزنجبيل من المشروبات الجيدة وذات المذاق اللذيذ ويحتوي بشكل كبير على العديد من المواد الطبيعية التي تساعد المعدة على التخلص من الطعام بشكل أسرع مع الوقاية من الانتفاخ وتحسين عملية الهضم.

مغلي الشمر

تساهم المركبات الكيميائية التي يحتوي عليها مشروب الشمر في طرد الغازات من البطن والشعور براحة المعدة واسترخاء العضلات في الجهاز الهضمي، لذا يُنصح بتناول مغلي الشمر عند الشعور بالانتفاخ.