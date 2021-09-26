الارشيف / لايف ستايل

طريقة عمل كيك بقرع العسل للتحضير في المنزل دون تعب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

06:02 م | الأحد 26 سبتمبر 2021

كيك قرع العسل

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كيك بقرع العسل، خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، دون الحاجة لشرائها من الخارج.

مقادير عمل كيك بقرع العسل

2 كوب دقيق 

كوب سكر 

نصف كوب زبدة 

ملعقة صغيرة فانيليا 

2 بيضة 

ربع كوب قرع مسلوق مهروس 

ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا 

رشة زنجبيل بودرة 

29587dbb78.jpg

رشة قرفة ناعمة 

رشة قرنفل مطحون 

كوب فول سودانى مجروش 

الوجه

قرع عسل مسلوق مهروس 

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة 

2 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتى 

رشة قرفة ناعمة 

ced9fb509d.jpg

طريقة عمل كيك بقرع العسل

اخلطى الدقيق مع بيكربونات الصودا والقرفة والزنجبيل والقرنفل والفول

اضربى فى الخلاط الزبدة والسكر والبيض والفانيليا والقليل من السكر

ضيفى خليط الزبدة لخليد الدقيق وقلبى ثم صبى المكونات فى قالب كيك مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق

ادخلى الكيكة الفرن حتى تمام النضج

طريقة التزيين

اخلطى بالمضرب القرع مع السكر وبودرة الكريم شانتى

ضعى الخليط فى كيس حلوانى وشكلى به وردات على وجه الكيكة الباردة وقدميها

eaa75c57aa.jpg

قرع بالعسل والكريمة

وفي وصفة أخرى سهلة لتناول قرع العسل يمكن إضافة الكريمة عليه، وهي طريقة عرضتها الشيف سالي فؤاد، من خلال برنامجها «حلو وحادق» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير قرع بالعسل والكريمة

2 كيلو قرع مهروس 

نصف كوب عسل أبيض 

مكسرات مجروشة  للزينة

مقادير البشاميل

4 كوب لبن 

5 ملعقة كبيرة دقيق 

4 ملعقة كبيرة عسل أبيض 

فانيليا 

كوب كريمة لباني

f4f06a184d.jpg

طريقة عمل قرع بالعسل والكريمة

يخلط القرع المهروس مع العسل ويوضع في اكواب التقديم

يقلب الدقيق مع اللبن ثم تضاف الكريمة ثم يوضع على النار حتى يثقل القوام مع مراعاة التقليب المستمر

يرفع من على النار ثم يضاف قليل من الفانيليا و العسل ويضاف للقرع

يزين بالمكسرات المجروشة ويقدم

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا