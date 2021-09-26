طريقة عمل كيك بقرع العسل للتحضير في المنزل دون تعب

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كيك بقرع العسل، خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل، دون الحاجة لشرائها من الخارج.

مقادير عمل كيك بقرع العسل

2 كوب دقيق

كوب سكر

نصف كوب زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

2 بيضة

ربع كوب قرع مسلوق مهروس

ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

رشة زنجبيل بودرة

رشة قرفة ناعمة

رشة قرنفل مطحون

كوب فول سودانى مجروش

الوجه

قرع عسل مسلوق مهروس

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة بودرة كريم شانتى

رشة قرفة ناعمة

طريقة عمل كيك بقرع العسل

اخلطى الدقيق مع بيكربونات الصودا والقرفة والزنجبيل والقرنفل والفول

اضربى فى الخلاط الزبدة والسكر والبيض والفانيليا والقليل من السكر

ضيفى خليط الزبدة لخليد الدقيق وقلبى ثم صبى المكونات فى قالب كيك مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق

ادخلى الكيكة الفرن حتى تمام النضج

طريقة التزيين

اخلطى بالمضرب القرع مع السكر وبودرة الكريم شانتى

ضعى الخليط فى كيس حلوانى وشكلى به وردات على وجه الكيكة الباردة وقدميها

قرع بالعسل والكريمة

وفي وصفة أخرى سهلة لتناول قرع العسل يمكن إضافة الكريمة عليه، وهي طريقة عرضتها الشيف سالي فؤاد، من خلال برنامجها «حلو وحادق» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير قرع بالعسل والكريمة

2 كيلو قرع مهروس

نصف كوب عسل أبيض

مكسرات مجروشة للزينة

مقادير البشاميل

4 كوب لبن

5 ملعقة كبيرة دقيق

4 ملعقة كبيرة عسل أبيض

فانيليا

كوب كريمة لباني

طريقة عمل قرع بالعسل والكريمة

يخلط القرع المهروس مع العسل ويوضع في اكواب التقديم

يقلب الدقيق مع اللبن ثم تضاف الكريمة ثم يوضع على النار حتى يثقل القوام مع مراعاة التقليب المستمر

يرفع من على النار ثم يضاف قليل من الفانيليا و العسل ويضاف للقرع

يزين بالمكسرات المجروشة ويقدم