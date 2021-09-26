الامارات | أطعمة «مُرّة» تساعد على إطالة العمر.. منظف عام يجدّد خلايا الجسم

شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة «مُرّة» تساعد على إطالة العمر.. منظف عام يجدّد خلايا الجسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت العالمة إيرينا مالتسيفا، إن «التنظيف العام» للجسم يساعد على إطالة عمر الإنسان، مشيرة إلى عملية مهمة تعرف بتجديد الخلايا البشرية.

وأضافت مالتسيفا، عالمة الوراثة والمتخصصة في معهد الطب الوظيفي بالولايات المتحدة الأميركية، لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن هناك منتجات يمكن أن تساعد في عملية التظيف العام للخلايا، وعلى رأسها الخيار المرّ.

ويعرف «التنظيف العام» بعملية الالتهام الذاتي للخلايا القديمة والميتة في الجسم، إذ تحتوي بعض الأطعمة على مواد ترسل الإشارات المناسبة إلى الخلايا لتجديدها.

وأكدت العالمة أن «التنظيف العام» للجسم يطيل عمر الإنسان، لأن تجديد الخلايا البشرية يحدث في عملية الالتهام الذاتي، وعندما تموت الخلايا القديمة غير القابلة للحياة، يبني الجسم هياكل جديدة من الخلايا الجذعية، ويجدّد نفسه.

وأوضحت مالتسيفا «في أنسجة الخيار، يتم إنتاج مادة كوكوربيتاسين مرة الطعم، وهي التي تعطي المرارة لأجزاء جذع الخيار والتي تساعد بدورها في عملية الالتهام الذاتي، كما يساعد النظام الغذائي والنشاط البدني المنتظم والنوم السليم أيضاً في إطلاق عملية التنظيف العام في الوقت المناسب».

وذكرت أن التوت والكركم وفول الصويا أغذية يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على الجسم.

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