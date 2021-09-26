كورونا اليوم: مشروبات تتسبب في إيجابية الاختبار.. و4 علامات لضباب الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

مشروبات تتسبب في إيجابية الاختبار

بحسب ما نشره مجموعة من العلماء الذين يدرسون الطب الاستوائي في جامعة توبنجن الألمانية دراسة في المجلة الدولية للأمراض المعدية، أكدوا أن اختبارات PCR لفيروس كورونا لا تزال المعيار الذهبي للدقة بحسب ما نشره موقع " eatthis".

وأوضحت الدراسة أن جميع المشروبات الغازية ومشروب البرتقال الغازي ومشروبات الطاقة والمياه المعدنية الغازية المعبأة تجاريًا تسبب في ظهور خط اختبار أحمر، وهذا يشير بالطبع، إلى إصابة إيجابية.

4 علامات لضباب الدماغ

بصرف النظر عن كوفيد، يمكن أن تسبب العديد من الحالات الأخرى ضبابًا في الدماغ مثل التوتر والقلق، والذي يختفي من تلقاء نفسه بعد فترة، قد يحتاج السبب الناجم عن حالات مزمنة مثل التهاب الغدة الدرقية ومتلازمة التعب المزمن والاكتئاب واضطراب طيف التوحد ومرض الاضطرابات الهضمية والاضطرابات العصبية والنفسية إلى عناية طبية مناسبة، فيما يلي أربع علامات شائعة لضباب الدماغ يجب أن تعرفها نستعرضها وفقا لموقع timesofindia .

العلامات هي: صعوبة في التركيز وتباطؤ في التفكير وصعوبة في إجراء محادثة ومشكلة تعدد المهام.

الصحة العالمية توصي بتناول عقار جديد لعلاج كورونا

تضمنت الإرشادات الجديدة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية أن العقار الجديد لعلاج كورونا عبارة عن جرعة مركبة من عقاري كازيريفيماب وإيمديفيماب الذي طورته شركة ريجينيرون الأمريكية وذلك بالتعاون مع شركة روش السويسرية، بحسب ما نقلت مجلة بي إم جي.

العقار الجديد لعاج كورونا الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، يمكن أن يأخذه المصابون بالفيروس والذين يعانون أمراضا أخرى، خصوصا أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض شديدة الخطورة، ويتطلب منهم الدخول إلى وحدات الرعاية المركزة.