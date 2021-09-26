10 أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية.. أبرزها الطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن يؤثر ما تأكله بشكل كبير على العديد من جوانب صحتك، بما في ذلك خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

ولقد ثبت أن تطور السرطان، على وجه الخصوص، يتأثر بشدة بنظامك الغذائي، وتحتوي العديد من الأطعمة على مركبات مفيدة يمكن أن تساعد في تقليل نمو السرطان، وهناك أيضًا العديد من الدراسات التي تظهر أن تناول كميات كبيرة من بعض الأطعمة يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالمرض.

وفي هذا التقرير، 10 أنواع من الأطعمة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، كما أورد موقع "healthline".

1- البروكلي:

يحتوي البروكلي على السلفورافان ومركب "أ"، الذي ثبت أنه يسبب موت الخلايا السرطانية ويقلل من حجم الورم فيها.

2- الجزر:

وجدت بعض الدراسات ارتباطًا بين استهلاك الجزر وانخفاض مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة.

3- الفاصوليا:

الفاصوليا غنية بالألياف التي تقي من سرطان القولون والمستقيم، ووجدت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الفاصوليا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأورام القولون والمستقيم.

4- التوت:

المركبات الموجودة في التوت قد تقلل من نمو وانتشار أنواع معينة من السرطان.

5- القرفة:

مستخلص القرفة قد يكون له خصائص مضادة للسرطان وقد يساعد في تقليل نمو وانتشار الأورام.

6- المكسرات:

وجدت بعض الدراسات أن زيادة تناول المكسرات قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

7- زيت الزيتون:

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون، يساهم في انخفاض مخاطر أنواع السرطان

8- الكركم:

يحتوي الكركم على مادة كيميائية تسمى الكركمين التي ثبت أنها تقلل من نمو العديد من أنواع السرطان.

9- الحمضيات:

لقد وجدت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من ثمار الحمضيات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، بما في ذلك سرطانات البنكرياس والمعدة، وسرطانات الجهاز الهضمي.

10- الطماطم:

وجدت بعض الدراسات أن تناول الطماطم التي تحتوي على الليكوبين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.