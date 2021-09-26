7 نصائح للحفاظ على بشرتك من تغير الفصول: «ما تبطليش واقي الشمس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوجه والكفين هم أكثر أعضاء الجسم التي تتأثر بعوامل تغير المناخ، خاصة مع تبديل الفصول الأربعة، والتي تؤثر بشكل مباشر على البشرة، وتسبب مشكلات للعديد من السيدات لرغبتهن في الحفاظ على بشرتهن من ذلك التأثير حتى تعتاد الأجواء الجديدة، لذا تقدم طبيبة أمراض جلدية مجموعة من النصائح للسيدات، للحفاظ على البشرة مع تغير الفصول الجوية لمنع التأثيرات السلبية.

الحكة والاحمرار من أعراض تأثر البشرة بتغير الفصول

حساسية الجلد بأنواعها المختلفة تزداد مع تغير الفصول، حسب حديث الدكتورة إيمان سند، طبيبة الأمراض الجلدية، لـ«الوطن»، ومن علاماتها حدوث جفاف للبشرة، وحكة، واحمرار.

وتعتبر بشرة الوجه بشكل خاص، الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات الجوية، وذلك لعدم وجود غطاء يحميها، فيمكن أن يحدث بها احمرار، وجفاف، وبقع حمراء، وطفح جلدي، وغالبا ما تترك السيدات «الروتين» اليومي المعتادة عليه خوفًا من عدم صلاحيته مع تغير المناخ.

نصائح للحفاظ على البشرة مع تغير الطقس

7 نصائح قدمتهم طبيبة الأمراض الجلدية للسيدات للحفاظ على بشرة سليمة مع التغيير المتتابع في فصول السنة، على النحو الآتي:

- لا بد من دهن البشرة وهي رطبة بزيوت خاصة بالجلد.

- ترطيب بشرة الجسم بشكل عام مرتين في اليوم، للمساعدة على معالجة الجفاف، والحفاظ على الجزء الخارجي للجلد.

- لابد أن تكون الملابس الملاصقة للجلد قطنية ناعمة.

- الحفاظ على شرب المياه بقدر كافٍ والسوائل باستمرار، وأكل الخضراوات الطازة والابتعاد عن التدخين.

- استخدام واقيات الشمس بالدرجة الأولى لبشرة الوجه مع الخروج للشارع، لأن واقيات الشمس لا تعطي فقط حماية من الشمس، ولكنها تحتوي على درجة من الترطيب والحماية للحاجز الوقائي للجلد وتمنع تشققات الجلد.

- الحفاظ على استخدام كريم الليل والنهار للحفاظ على الحاجز الوقائي للجلد ومقاومة المؤثرات المحيطة على البشرة.

- استخدام مرطبات طبيعية للجلد مثل الزيتون أو زيت جوزالهند.