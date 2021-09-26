طلاق محمد الشناوي.. «بوست» و«فيديو» يفتحان باب التكهنات حول حقيقة الأمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفر اسمه بين قلوب المارد الأحمر، فأصبح «جوكر» المباريات الصعبة، وورقة رابحة في البطولات، محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي بات الجمهور يتابعه خارج وداخل المستطيل الأخضر، مترقبًا أخباره، وتفاصيل حياته، حتى وإن كان الأمر لا يرتبط بالساحرة المستديرة.

طلاق محمد الشناوي.. ما الحقيقة؟

طلاق محمد الشناوي، تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة حقيقة الأمر، فعلى الرغم من تكتم اللاعب ووكيله حول الحديث عن الأمر، لكونه عن حياته الخاصة، إلا أن جمهور النادي الأهلي ظلوا يتداولون الحديث عن الواقعة بشكل كبير على الصفحات المعنية بشؤون اللاعبين، ويبحثون عن طلاق محمد الشناوي، خاصة مع وجود عدة دلائل تؤكد الأمر.

3 دلائل تشير لطلاق محمد الشناوي حارس النادي الأهلي

صفحة أهلاوية تزعم الانفصال

وزعمت إحدى صفحات جماهير النادي الأهلي الشهيرة، انفصال محمد الشناوي عن زوجته، مبررة أن هذا الأمر هو سبب تذبذب مستواه في الفترة الأخيرة.

ودونت الصفحة الشهيرة: «لسة عارفين دلوقتي أن الشناوي مطلق من 3 شهور ومراته اتكتب كتابها النهاردة، أنا كنت متأكد مليون في المية أن الشناوي في كل لحظة غلط فيها مكنش استهتار أو تكبر لكن مكنتش فاهم فيه إيه، والأيام بتعدي وبترد علينا أهو وبنفهم بعد فترة مش كبيرة أسباب تراجع الشناوي وعدم تركيزه للحظات، ومع كل دا كان عارف يقف على رجليه ومحدش حس أوي بالظروف اللي بيمر بيها».

واختتمت المنشور: «حكاية تاني جديدة بتضاف من ضمن قصص الشناوي اللي تتعمل في كتاب بعد ما يخلص كورة ويبقى إلهام لأي حد عايز ينجح وأن الفشل بداية النجاح».

محمد الشناوي يحذف جميع صور زوجته

وحذف محمد الشناوي جميع صور زوجته عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، التي كان يضج بلحظاتهم سويًا، على مدار 11 عاما من الزواج، ليفتح الباب أمام تكهنات عديدة، عن انفصال الحارس الدولي عن زوجته منة عصام.

تداول فيديو لعقد قران منة عصام

وكان رواد موقع الفيديوهات «تيك توك»، تداولوا مقطع فيديو جديد لـ منة عصام، زوجة الحارس الدولي، وهي تظهر الحبر على أصابعها بصحبة رجل آخر، زاعمين إنها لقطات من عقد قرانها عقب انفصالها عن محمد الشناوي.

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زواج محمد الشناوي ومنة عصام

واحتفل محمد الشناوي بزواجه على منة عصام في 2010، في حفل كبير داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور نجوم الأهلي، وأحيا الحفل حينها النجم محمد حماقي، وحرص «الشناوي» على عمل جلسة تصوير غير تقليدية، حيث ظهر مع عروسه بالكرة وقفازات الحارس.