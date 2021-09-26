أرباح خرافية للسيدات من اليوتيوب بينهن «أم زياد» و«لولا فاني».. اعرف هيدفعوا ضريبة كام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية، عقب قرار تطبيق الضرائب على اليوتيوبر والبلوجر وصُناع المحتوى، الذين اكتسبوا مشاهدات بالملايين باتت سببا رئيسيا لحصولهم على أرباح بملايين الجنيهات سنويا.

«عملت مقلب في جوزي»، «تحدي أكبر ساندوتش شاورما»، «زعقت مع ابني ورد الفعل صدمة» «حولنا بيتنا لحمام سباحة وقضينا فيه وقت»، ربما تلك العناوين كانت هي أبرز المحتوى الذي تقدمه اليوتيوبر السيدات على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتحقيق مشاهدات كبيرة ومبالغ طائلة من وراء تلك المقاطع التي لا تحتوي على محتوى جيد على الإطلاق، سوى بعض المقالب الزوجية، وتصوير وتوثيق الحياة الخاصة من أجل الأموال.

سنوات طويلة من الأرباح بدون محتوى، حتى قررت الدولة فرض الضرائب على صُناع المحتوى، الذين برزت أسمائهم بقوة خاصة من السيدات، اللاتي يقدمن محتوى من داخل المطبخ.

أم نور، لولا فاني، وأم زياد، وغيرها من السيدات على اليوتيوب، يرصد «هُن» في السطور التالية أبرز أرباحهن.

أم نور

بحسب ما ذكره موقع «influencermarketinghub» لحساب أرباح التيك توك، فإن «أم نور» تربح من 4645 وحتى 7737 جنيها مصريا للمقطع الواحد.

هبة مبروك

أما اليوتيوبر هبة مبروك صاحبة «سيشن الكلب»، فتتربح عبر قناتها بحسب موقع «سوشيال بليد» لقياس عدد المشاهدات، وتحصل على أرباح بين 1200 دولار وحتى 19000 دولار، أي ما يقارب 19 ألف جنيه، وحتى 290 ألف شهريًا.

بينما تصل أرباحها في العام الواحد من 14.000 وحتى 230 ألف دولار، أي ما يعادل بين 220 ألف وحتى 3 ملايين و600 ألف جنيه.

أحمد حسن وزينب

بينما تصل أرباح أحمد حسن وزينب من تصوير حياتهما الزوجية سنويًا، ما يعادل 123 ألفا و600 دولار سنويًا، ما يقرب من 2 مليون جنيه، وتصل ل2 مليون دولار، وهو ما يتخطى الـ31 مليون جنيه سنويًا.

وفاء زوجة حمدي

ووفقًا لموقع «سوشيال بليد» فإن مقاطع الفيديو الخاصة باليوتيوبر حمدي ووفاء، تصل في بعض الأحيان إلى 358 ألف دولار شهريا، ما يعادل أكثر من 5 ملايين جنيه، بينما تصل سنويا إلى ما يقرب من 63 مليون جنيه.

أم زياد

على الرغم من وفاتها إلا أن قناة اليوتيوبر الراحلة أم زياد، لاتزال تحقق المشاهدات والأموال، بحسب ما رصده موقع «سوشيال بليد» الخاص بحساب عدد المشاهدات، والتربح المادي منه، فقناة اليوتيوبر «أم زياد» تتربح شهريًا من 2400 دولار لـ 37 ألفا و700 دولار، بما يعادل 380 ألف جنيه، وحتى نصف مليون جنيه شهريًا.

كما أن القناة تتربح سنويًا من 28 ألف دولار، وحتى 452 ألف دولار، بما يعادل من 430 ألف جنيه، وحتى ما يزيد عن 7 ملايين جنيه سنويًا.

لولا فاني

أما لولا فاني، أشهر اليوتيوبر من السيدات، والتي تقدم محتوى للأطفال، تصل أرباحها شهريًا إلى 18833 ألف جنيه وحتى 288777 ألف جنيه، بينما تصل أرباحها سنويًا من 216.582، وحتى 3138882 جنيها سنويًا.

كيف يتم حساب الضرائب على اليوتيوبر

ووفقًا لما ذكره محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، لـ «الوطن»، فإن القرار يخضع للقانون رقم 91 لعام 2005، ويجري احتساب ضريبة قطعية على إجمالي الدخل في العام كالتالي:

- الشريحة الأولى، ستكون قيمة الضريبة المحصلة 1000 جنيه سنويا.

- الشريحة الثانية التي تتراوح دخولهم من 250 – 500 ألف جنيه، فستكون قيمة الضريبة 2500 جنيه في العام.