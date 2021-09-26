الامارات | سعودي يعشق تهجين الثعابين في حديقة قصره.. يقتني 100 أصلة

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يعشق تهجين الثعابين في حديقة قصره.. يقتني 100 أصلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطوّر حب السعودي فيصل ملائكة للثعابين غير السامة من اقتناء واحد عندما كان في الخامسة من عمره، إلى تهجينها للخروج بألوان فريدة من نوعها عندما أصبح رب عائلة.

وفي حديقة قصره في جدة قرب البحر، خصّص ملائكة وهو رجل أعمال ثري وأب لثلاثة أطفال، حُجرتين كاملتين كُتب عليهما بالإنجليزية باللون الأخضر «حجرة الثعبان».

وقال ملائكة (35 عاماً): «ثمة أناس يحبون جمع الأحجار الكريمة أو السيارات الكلاسيكية أو الرسوم. أما أنا فأهوى جمع الفن الحيّ»، في إشارة إلى اقتنائه أكثر من 100 ثعبان من فصيلة الأصلة الشبكية المنتشرة في جنوب شرق آسيا.

ولاحظ أن لهذه الفصيلة «شعبية في مجال الأزياء إذ تستخدم الشركات العالمية جلودها في صناعة الحقائب والأحذية والأحزمة، لكن من كل ألف ثعبان يصطاده الصيادون ثمة واحد لونه نادر» يتمتع بطفرة جينية.

وأضاف أنّ «الصيادين يبيعون الثعابين ذات اللون المميز لهواة جمعها من أمثالي... وأنا أنتج طفرات جينية نادرة وأركب بعضها على بعض لأخرج بأشكال وألوان لا يوجد لها مثيل على وجه الأرض»، مشيراً إلى ثعبان أبيض ذي بقع رمادية وذهبية يتراقص بخفة حول ذراعه اليسرى.

ولم يفكر ملائكة الذي يدير شركة متخصصة في التمويل في بيع الثعابين لشركات الملابس لتحقيق استفادة مالية قائلاً: «أنا أقدّر الحياة لذا أحب الثعابين حيّة وليس على شكل حقائب أو أحذية».

وتنتقد جمعيات حقوق الحيوان اصطياد الحيوانات عموماً بغرض قتلها للاستخدام الصناعي.

وفي منزل الرجل السعودي، تتراقص الثعابين في صناديق خشبية فسيحة لها واجهات زجاجية وبها فتحات بلاستيكية صغيرة لكنها تسمح أحياناً بخروج ألسنة هذه الزواحف المخيفة.

ووضعت نشارة خشب داخل الصناديق لتسهيل حركة الثعابين وامتصاص فضلاتها التي تخلّف رائحة كريهة في الحجرة الضيقة.

ويعمل جهازا تكييف داخل كل غرفة طوال اليوم لتوفير أجواء باردة ورطبة مماثلة لبيئة الثعابين الطبيعية.

وأوضح ملائكة أن تهجين الثعابين عملية تحتاج إلى معرفة وصبر ووقت طويل.

ويستغرق تهجين الثعابين ذات الألوان النادرة «ثلاثة أو أربعة أجيال»، فيما يستلزم إنتاج الثعبان الثلاثي الألوان «10 أو 12 عاماً»، كما أوضح ملائكة الذي درس التمويل في الجامعة الأميركية في بيروت.

وتسمى أيضاً بالأصلة العاصرة، إذ تقتل فريستها بواسطة العصر بعدما تلّف جسمها حولها لخنقها، ومن ثم تبتلعها دفعة واحدة.

وتأكل الثعابين الضخمة التي يقتنيها الملائكة مرة واحدة فقط في الأسبوع وهي تتغذى على الدجاج والأرانب.

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