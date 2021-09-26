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الامارات | التدخين السلبي يهدد صحة الصغار بمخاطر جسيمة

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كولن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية من خطورة التدخين السلبي على صحة الأطفال؛ إذ يستنشق الأطفال مواد ضارة مثل أول أكسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين.

وأوضح أنه بالنسبة لوزن جسم الطفل فإنه يستنشق المزيد من الهواء، ومن ثم المزيد من السموم، فضلاً عن أن الجسم يتخلص من السموم بشكل سيئ.

وأضاف المركز أن الاستنشاق المتكرر لدخان السجائر يرفع خطر إصابة الأطفال بمشاكل الجهاز التنفسي والربو وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بسكتة دماغية.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة ينبغي أن تظل الأماكن، التي يتواجد فيها الأطفال، خالية من دخان السجائر، وينطبق هذا بشكل خاص على المنزل والسيارة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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