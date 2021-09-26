مرتبط بفيروس كورونا.. 4 علامات شائعة لضباب الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في العام الماضي من الوباء، صادفنا مصطلح ضباب الدماغ عدة مرات، إنه أحد الأعراض المبكرة لعدوى فيروس كورونا الذي قد يستمر لفترة طويلة جدًا حتى بعد مرحلة الشفاء.

في الواقع، لا يعد ضباب الدماغ حالة طبية ولكنه مصطلح لتحديد مجموعة من الأعراض مثل تلاشي الذاكرة وعدم القدرة على التركيز وصعوبة معالجة المعلومات والتعب والأفكار المتناثرة.

بصرف النظر عن كوفيد، يمكن أن تسبب العديد من الحالات الأخرى ضبابًا في الدماغ مثل التوتر والقلق، والذي يختفي من تلقاء نفسه بعد فترة، قد يحتاج السبب الناجم عن حالات مزمنة مثل التهاب الغدة الدرقية ومتلازمة التعب المزمن والاكتئاب واضطراب طيف التوحد ومرض الاضطرابات الهضمية والاضطرابات العصبية والنفسية إلى عناية طبية مناسبة، فيما يلي أربع علامات شائعة لضباب الدماغ يجب أن تعرفها نستعرضها وفقا لموقع timesofindia .

صعوبة في التركيز

يعد نقص التركيز من الأعراض الشائعة لضباب الدماغ، والذي تم الإبلاغ عنه في حوالي 30 في المائة من جميع حالات كوفيد، في هذا، قد يواجه الشخص صعوبة في التركيز حتى على أبسط المهام، حتى لو حاولوا جاهدًا الانتباه إلى المهمة، فقد يجدون صعوبة في جمع أفكارهم وإنهاء المهمة التي يقومون بها بأقصى درجات الدقة، يمكن أن يشعروا بالارتباك وقد يرتكبون أخطاء سخيفة.

تباطؤ في التفكير

عندما تتأثر أنسجة دماغك بالحالة الأساسية التي تعاني منها، سواء كان فيروس كورونا أو أي حالة صحية أخرى، فقد تتباطأ قوة تفكيرك أيضًا، مهمة اعتدت أن تستغرق 10 دقائق لإنهائها، قد تصارع معها لمدة 30 أو 40 دقيقة، قد يجعلك هذا تشعر بالإحباط، لكنك لن تكون قادرًا على اكتشاف ما هو الخطأ معك.

تجد صعوبة في إجراء محادثة

قد يؤثر ضباب الدماغ أيضًا على مهارات المحادثة والكتابة، عندما تعاني من ضباب الدماغ، قد تجد صعوبة في العثور على الكلمة المناسبة لاستخدامها في الجملة، قد تشعر أنك تعرف الكلمة، لكنك لا تستطيع تذكرها.

يؤدي ضباب الدماغ في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة على المدى القصير، عندما يتم علاج الحالة، يستعيد المريض الذاكرة تلقائيًا.

مشكلة تعدد المهام

يمكن أن يؤدي عدم التركيز وبطء التفكير أيضًا إلى صعوبة تنفيذ مهام متعددة في وقت واحد، قد تشعر بالإرهاق حتى بعد أداء مهمة بسيطة، قد تلاحظ انخفاضًا في مستوى أدائك وكفاءتك لأن عقلك سيجد صعوبة في التركيز على عدة مهام في وقت واحد.

الخلاصة

قد تجعل المعاناة من ضباب الدماغ من الصعب عليك القيام بأنشطة بسيطة، قد يكون الأمر محبطًا حقًا بالنسبة لك ولكن تذكر أن ضباب الدماغ في معظم الحالات يستمر لفترة قصيرة، حتى لو استمر لفترة طويلة، فهناك العديد من الأدوية لحلها والعودة إلى الحياة الطبيعية، قد يصف لك طبيبك الفيتامينات المتعددة أو المكملات الغذائية مثل فيتامين د، أوميجا 3 ، المغنيسيوم أو فيتامين سي.