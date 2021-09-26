هذه هي درجة الحرارة الأكثر أمانًا لثلاجتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هل يفسد طعامك داخل الثلاجة بسرعة أكبر من المعتاد؟ هل يخرج الآيس كريم من الفريزر مثل الحساء؟

إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تحتاج درجة حرارة ثلاجتك إلى فحص، ومعرفة الدرجة المناسبة لها، وهذا ما نستعرضه لكم وفق ما أورد موقع" reader's digest ".

ما هي درجة الحرارة التي يجب أن تكون عليها الثلاجة؟

تجيب إدارة الغذاء والدواء (FDA) هي وكالة تابعة لوزارة الولايات المتحدة لخدمات الصحة وحقوق الإنسان، على بأن تكون درجة حرارة الثلاجة عند أو أقل من 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية)، ويجب أن تكون درجة حرارة المجمد 0 درجة فهرنهايت (-18 درجة مئوية).

ويعد وجود ثلاجتك في درجة الحرارة المثلى أمرًا أساسيًا للتأكد من أن منتجاتك وبقايا طعامك تدوم لأطول فترة ممكنة، وهي إحدى أسهل الطرق لمنع الأمراض المنقولة بالغذاء من تناول الحليب والبيض ومنتجات الألبان منتهية الصلاحية والفاسدة.

بينما يعد التجميد المناسب طريقة رائعة لتخزين المواد السائبة مثل اللحوم، وتلاحظ إدارة الغذاء والدواء أنها تؤثر على والنكهة والرائحة والعصارة واللون.

بعض النصائح:

تعد المراقبة المنتظمة لمقياس الحرارة أو درجة حرارة الثلاجة هي أفضل طريقة للتأكد من أن طعامك آمن، ولكن فقط في حالة ارتفاع درجة حرارة الثلاجة أو الفريزر، فهناك طرق لضمان عمل كل شيء بشكل صحيح.

إغلاق الباب الخاص بك: من السهل ترك الباب مفتوحًا أثناء الطهي أو تفريغ أغراض المتجر، لكن اترك الأبواب مفتوحة فقط عند الضرورة القصوى.

نظف الثلاجة: مثل الأجهزة الأخرى، قد تحتاج ثلاجتك إلى القليل من التنظيف والصيانة.