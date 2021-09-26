«لا تعطيني أكل دون إذن ماما».. حيلة أم لحماية طفلتها من مرض نادر

القاهرة - سمر حسين - ماما

ولدت نجلتها بمرض غير اعتيادي، جعله يتوجب عليها أن تراقب نظامها الغذائي بصرامة، خشية أن تتعرض لأي أذى، فليس مسموحا لها سوى بأنواع مخصصة من الطعام، خوفها على ابنتها دفعها للتفكير في طريقة تمنع وصول أي طعام خارج الغذاء المحدد لها وذلك عن طريق كارنية صغير مدون عليه طبيعة مرض طفلتها.

واجهت الأم نسرين يوسف، معاناة طفلتها التي أصيبت بمرض الحساسية تجاه كل منتجات الألبان، حتى تفكر في فكرة خارج الصندوق لمساعدة كل من يتعامل مع طفلتها في معرفة الأكلات الممنوعة عليها تناولها.

قبل بداية العام الدراسى «نسرين» تفكر في كيفية حماية طفلتها

قبل بداية العام الدراسي قررت الأم التفكير في كيفية حماية طفلتها من احتمالية تناول منتجات غذائية تسبب في تدهور حالتها الصحية سريعا بعد تناولها وذلك حتى يتعرف الآخرون على وضعها الصحي الذى يتطلب تناول أنواع معينة من الأكلات وتجنب اخرى.

نسرين: بنتى عندها حساسية من كل منتجات الألبان وأنواع معينة من الفاكهة

«أنا عندي حساسية طعام متعددة وحساسية حليب وحساسية قمح لاتعطيني شيء أكله بدون اذن ماما»، وجدت الأم «نسرين» حسب حديثها لـ «هُن»، في هذه العبارة وسيلتها الوحيدة لحماية طفلتها التي تعانى من حساسية الألبان ومشتقاته، وحساسية جلوتين وبروتين وكذلك أنواع معينة من الفاكهة في المدرسة من تناول الأطعمة المختلفة الضارة بالصحة.

خرجت الأم من الأطار التقليدي: «السبب اللي خلانى أفكر في كده هى بنتي في المدرسة بتاكل وتخالف النظام الغذائي علشان كده كتبت الكارت وخليته معاها، وجت ليا الفكرة من منظمة أصدقاء حساسية الجلوتين وللأسف مش أمهات كتير بتعمل بالأفكار اللي من النوعية دي بسبب الخجل والخوف على أولادهم من تعرضهم لمضايقات».