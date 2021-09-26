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الإطلالة الأولى للفنانات بعد الولادة.. ملامح مرهقة وابتسامة سعادة بحجم العالم «صور»

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القاهرة - سمر حسين - ماما

سيرين عبدالنور

بملامح طبيعية دون وضع أي مستحضرات تجميل، ووجوه تبدو عليها ملامح الإرهاق، لكن تخفيها بسمة تغمرها سعادة العالم، لاستقبال مولود جديد عقب أشهر طويلة من تعب الحمل، تحرص العديد من الفنانات على مشاركة تلك اللحظة المميزة، والتي يعجز عن وصفها أي كلمات، مع متابعيهن عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

هبة مجدي

ونشرت الفنانة هبة مجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أمس، أول صورة لها عقب وضعها مولودها الثاني «موسى».

وظهرت «هبة» في الصورة بملامح بدت عليها التعب الشديد، مرتدية «تي شيرت» أسود اللون، وشعر انسيابي على ظهرها، وهي تقف أمام الغرفة التي خصصت لها لوضع مولودها الجديد.

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سيرين عبدالنور 

وقبل أعوام قليلة، ظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، في صورة لها، بعد وضعها مولودها الثاني «كريستيانو»، وهي تحتضنه بين يديها، ولا تزال نائمة على سرير الولادة.

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حنان مطاوع

كما شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، صورة وقت ولادتها، وهي داخل غرفة العمليات أثناء لحظة استقبالها لمولودها الأول، ويقف بجانبها كل من زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي.

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دينا محسن «ويزو»

بعد وضعها مولودها الأول من ما يقرب من عامين، نشرت نجمة مسرح مصر دينا محسن، الشهيرة بـ«ويزو»، صورة جمعتها بطبيبها عقب وضعها المولود.

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جنات

فيما ظهرت المطربة المغربية جنات، في صورة من داخل غرفة الولادة، بعد لحظات من وضعها مولودها، وكان يقف بجانبها أحد الأطباء، وهو يحمل مولودها بين يديه.

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مي كساب

وفي تجمع ضم أفراد من العائلة والأصدقاء المقربين، ظهرت الفنانة مي كساب وهي على سرير الولادة، وترتدي قميص العمليات، بعد لحظات من وضعها مولودها قبل أعوام.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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