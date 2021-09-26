تعرف على «جودي» ابنة أحمد سعد.. من زوجته الأولى وتحب الفروسية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين اللحظة والأخرى يحاول الفنان أحمد سعد إبراز الجانب الأبوي في حياته وعلاقته بابنته «جودي»، ففي كل محنة وعقب كل انفصال له، لا يتردد عن مشاركة صور أبنائه، ليؤكد أنهم الحصان الرابح في حياته.

وخلال الساعات القليلة الماضية، احتفل أحمد سعد، بعيد ميلاد ابنته «جودي» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر الفنان صورة عفوية وهو يحتضن ابنته، معلقًا: «كل سنة وأنتي طيبة يا أجمل حب في الدنيا يا أغلى الناس بحبك يا روح أبوكي كل سنة وأنتي في حضني بتكبري وتحلوي».

وسرعان ما تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة، مهنئين الفتاة التي باتت في سن المراهقة بعيد ميلادها، باحثين عنها وعن إطلالاتها المختلفة.

من هي ابنة أحمد سعد التي احتفل بعيد ميلادها؟

- تُدعى «جودي» وهي أكبر أبناء الفنان أحمد سعد.

- من زوجته الأولى لبنى بيومي، التي تزوجها عام 2006، وأنجب منها «جودي» و«أحمد» إذ وقع الطلاق بينهما 3 مرات، في المرة الأولى عام 2010، وانتهت الزيجة عقب رفع الزوجة قضية خلع.

- تفضل الخصوصية ولا تترك حساباتها الشخصية عامة، كباقي أبناء الفنانين.

- يتابعها ما يقرب من 5 آلاف شخص عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بينما تتابع هي 600 حساب فقط.

- تحب رياضة الفروسية.

- شارك أحمد سعد صورة بصحبتها عقب الانفصال عن سمية الخشاب، معلقًا: «أنا هعيش لولادي».

- وجه لها رسالة رومانسية في عيد ميلادها الماضي: «بنتي الحبيبة الغالية جودي، كل سنة وأنتي طيبة يا عمري وأجمل حاجة في حياتي، بحبك وعقبال 1000 سنة وأنتي أغلى من الدنيا عندي».

زواج أحمد سعد الرابع

كان الفنان أحمد سعد أعلن عن زيجته الرابعة من عارضة الأزياء علياء بسيوني، من خلال مشاركة جلسة التصوير التي خضعا لها عبر حسابه على «إنستجرام»، مدونًا: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا».