10 نصائح تؤهلك لتكون أبا ناجحا.. تعرف على نقاط ضعف طفلك «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عادة ما يحرص الأباء على تقديم الأفضل خلال التعامل مع أبنائهم، كي يساعدونهم على تقييم سلوكياتهم، ونشأتهم بشكل سوي خلال مراحل حياتهم المختلفة، منذ الطفولة وحتى الكبر.

ولكي تكون أبا ناجحا في علاقتك بأطفالك، هناك مجموعة من النصائح التي تساعدك في هذا الأمر، والتي قدمها برنامج «جروب الماميز» الذي يعرض على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، توضح كيفية التعامل الصحيح مع طفلك.

نصائح لتكون الأب الناجح أمام أطفالك

وتتمثل تلك النصائح في الآتي:

1- ضرورة التركيز على قدرات ابنك.

2- نقل شعورك بالثقة فيه بشكل دائم.

3- التعرف على نقاط ضعفه، لمحاولة مساعدته على حلها والتعامل معها بصورة صحيحة، وليست لعقابه.

4- التعرف على مواهبه الدفينة، لتكون أنت الداعم الأول له.

5- الإيمان بمواهبه وتشجيعه على تنميتها.

6- توفير كافة المستلزمات اللازمة له قدر استطاعتك.

7- عند وعده بتقديم شيئا له، تجنب خلف وعدك.

8- تعامل مع أخطاء بصورة موزونة.

9- الاهتمام بأسلوب ارتداءه للملابس، وحديثه وتعامله مع الآخرين.

10- ضرورة تفهمك بأنك قدوة له، لذلك تجنب القيام السلوكيات التي لا تليق بك كأب.

كتالوج التعامل مع الأبناء أثناء فترة المراهقة

من ناحيتها، كشفت أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، نهى محمد، خلال حديثها لـ«هُن»، أهمية مشاركة الآباء والأمهات لأبنائهم في هواياتهم، خاصة أثناء فترة المراهقة، ومساعدتهم على حل أزماتهم المختلفة.

ولفتت أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، إلى أنه يجب على الآباء ترك المساحة المخصصة للجلوس مع الابن، والتحدث معه عن كافة ما يمر به من أزمات، وانتشاله من السلوكيات غير المستحبة وأصحاب السوء والمواقع الإباحية والإدمان والمخدرات التي تجعله يدخل في دوامة من الصراعات والعلاقات المحرمة، وتكزن نتائجها خطيرة.