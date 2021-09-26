وصفات طبيعية للتخلص من جفاف البشرة عند الفتيات قبل دخول الشتاء (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

جفاف البشرة من أكثر المشكلات التي تؤرق الفتيات وتعاني منها الكثيرات، خاصة في فصل الشتاء، والتي من الممكن أن تسبب حالات مرضية مزمنة عندهن، تؤثر بالسلب على الجلد والصحة، ما يمكن أن تتسبب في حالات الاكتئاب الشديدة وقد يدفعهن في بعض الأوقات لعدم الخروج من المنزل حتى لا يصبحن عُرضة للانتقادات.

وتبحث الكثير من الفتيات عن الطرق الطبيعية ومنتجات العناية بالبشرة لحل تلك الأزمة، ومواجهة جفاف البشرة الذي بات يشكل عائقا كبيرا في حياتهن، وهو ما تحدثت عنه منى زكريا، طبيبة صيدلانية وصاحبة مشروع لإنتاج وبيع منتجات طبيعية، تقدم من خلالها حلولا طبيعية للقضاء على مشكلة جفاف البشرة، وذلك خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» مع الإعلامية رضوى الشربيني، إذ قالت: «مشكلة الشعر تتلخص في التساقط والقشرة والهيشان والتكسير، حاولت البحث عن حلول طبيعية والوصول لتركيبات مناسبة لكل مشاكل السيدات من خلال كوني طبيبة».

منتجات العناية بالبشرة

وتابعت: «في السوق العديد من المنتجات التي تحتوي على الكيماويات التي تؤثر بالسلب على البشرة، ولكن هناك منتجات طبيعية مفيدة للبشرة، مثل الألوفيرا جيل وزيت شجرة الشاي، وتعمل على إزالة الدهون وتفتيح المسام، ويوضع على البشرة قبل النوم ويتم غسله في الصباح بالماء وصابونة طبيعية بقدر الإمكان، وهو ما يساعد على إزالة الحبوب ومضاد للجراثيم والبكتيريا والفطريات، وإزالة الجلد الميت من خلال سكرب القهوة مع العسل التي تعمل على تفتيح المسام، بالإضافة للترمس مع زيت اللوز».

وصفات للعناية بالبشرة الجافة

وقدمت وصفات طبيعية للتخلص من البشرة الجافة والدهنية، من بينها: «الميك أب اللي بيتحط مع البشرة وبتطلع حبوب كتيرة، ومن هنا قررت أعمل مقشر من ملح البحر وزيت الجوز هند والزيوت العطرية المستخلصة من الزيوت الطبيعية، وتركيبة زبدة الشيا التي ترطب الجسم والبشرة وتساعد على تحفيز الكولاجين الطبيعي في البشرة بعيدًا عن الأدوية، فهي تحتوي على فيتامين E&D، وتعمل على شد البشرة وتقضي على الشيخوخة».