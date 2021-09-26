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الامارات | كيف تسيطر على هرمون الجوع لمواجهة زيادة الوزن؟.. 4 نصائح ذهبية

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كولن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء في المركز الاتحادي الألماني للتغذية أنه يمكن مواجهة زيادة الوزن من خلال السيطرة على هرمون الجوع المعروف باسم «جريلين».

وأوضحوا أن «جريلين» هو هرمون استقلابي ينتج في بطانة المعدة والبنكرياس، ويحفز الشهية ويبطئ عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

ويفرز هرمون «جريلين» بكثرة عند التعرض للتوتر النفسي أو النوم القليل جداً، أو عدم تناول الطعام لوقت طويل، كما أنه يُزيد من الرغبة في تناول الوجبات السريعة والحلويات، وفي الوقت نفسه يؤخر الشعور الطبيعي بالشبع.

ويمكن السيطرة على هرمون «جريلين» من خلال النصائح التالية:

1- تناول الطعام الصحي بانتظام؛ إذ يسهم ذلك في الحفاظ على توازن هرمون الجوع ونسبة السكر بالدم، ما يحد من نوبات الجوع الشديد. ولهذا الغرض ينبغي تناول وجبات رئيسة غنية بالبروتينات والألياف الغذائية، مع تناول وجبات بينية صحية مثل المكسرات ومنتجات الألبان قليلة الدسم كالزبادي.

2- ينبغي عدم اتباع حمية غذائية قاسية؛ لأنها تؤدي إلى حدوث خلل بعملية الأيض، ومن ثم زيادة إفراز هرمون «جريلين».

3- من المهم المواظبة على ممارسة والأنشطة الحركية؛ لأنها تحارب التوتر النفسي، الذي يعد أحد العوامل الرئيسة المؤدية لإفراز هرمون «جريلين».

4 - ينطبق ذلك على أخذ قسط كاف من النوم لا يقل عن ست ساعات ليلاً.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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