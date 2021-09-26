رسمت وزير التعليم والمشير طنطاوي والرئيس السيسي.. «دنيا» موهبة فنية عمرها 12 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمسكت بألوانها الخاصة بها لتبدأ في التعبير عما داخلها تجاه بعض الأشخاص في ورقة الرسم الخاصة بها فترسم لوحة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

جلست الطالبة دنيا محمد، 12 عامًا، التي تدرس بالصف السادس الابتدائي، تتأمل لوحتها التي أظهرت موهبتها الرائعة في الرسم حتى تعبر من خلالها عن حبها له: «كانت ماما دايما بتكلمنى عن أشكال التطوير اللي حصلت في التعليم ده زود حبي للوزير»، حسب حديث الطالبة لـ «هُن».

لم يكن وزير التعليم البورتريه الأول الذى ينضم للوحات الطالبة «دنيا»، بل زاد عليه رسم شخصيات مشهورة من ضمنهم رئيس الوزراء ومجموعة من الشهداء الذين استشهدوا منهم الشهيد منسي، والراحل الرئيس السابق محمد أنور السادات، وغيرهم من الشخصيات التي تركت اثرا كبيرا في البلاد.

دنيا: الرسم موهبة من صغري ومحدش علمني

شغفت الطالبة «دنيا» بموهبة الرسم منذ نعومة أظافرها بعد تشجيع والديها لها، فلم تلجأ إلى ورش فنية أو اي وسائل تعليمية تساعدها على الرسم: «نميت نفسي بنفسي من سن 4 سنين وأنا بحب الرسم وبعرف ارسم كاريكاتير دي موهبة من عند ربنا من غير أي كورسات».

دخلت الطالبة بمدرسة الشهيد أحمد حمدي التجريبية بالقاهرة، العديد من المسابقات، كما احتلت المركز الأول في محافظة الجيزة في فن الرسم حتى تعمل دائما على تنمية موهبتها في الرسم باستمرار: «دخلت مسابقات كتير وقابلت محافظ القاهرة والدكتور زاهي حواس».

لم يقف فن «دنيا» أمام اجتهادها الدراسي، فكانت من بين العشر الأوائل من الطلاب على مدرستها على مدار سنوات دراستها، «طموحي أدخل هندسة لأن ده حلمي مع استكمال موهبة الرسم».