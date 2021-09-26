تعامل الأبراج مع الاكتئاب الموسمي.. «الأسد» هيكذب.. و«الميزان» هيروح السينما

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تغيير الفصول يصاحبه أيضًا تغيير الحالة المزاجية للأشخاص، فمنهم من يحاول التغلب على الأمر بسرعة، بينما البعض يدخل في حالة من الاكتئاب والعزلة فيبحث عن الحلول التي تساعده على الخروج سريعًا من هذه الحالة، ومثلما يختلف الحال من فرد لآخر ربما يرتبط الأمر أيضًا بالبرج الفلكي الذي ينتمي إليه الشخص.

وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية في حديثها لـ«هن»، عن كيف يتغلب الشخص على حالة الاكتئاب الموسمي التي يرتبط بها بسبب تغيير الفصول، حسب برجه الفلكي.

الحمل: رياضة البوكس

ممارسة رياضة البوكس أكثر الرياضات المفضلة لأصحاب برج الحمل للخروج من حالة الاكتئاب التي يعيشها مع تغيير الفصول، فمن خلالها يستطيع إخراج الطاقة السلبية.

الثور: هيتسمتع لوحده

أما مواليد برج الثور الحل يكمن في العزلة والاستمتاع بالحياة بمفردهم، حتى يتمكن من الخروج من حالة الاكتئاب.

الجوزاء: نشاط جديد

ممارسة نشاط جديد عادة ما يدخل الفرح على أصحاب برج الجوزاء، فهم يفضلون ممارسة نشاط يمكنهم من التعلب على حالة الاكتئاب والحزن.

السرطان: هيقعد في البيت

المنزل رمز الأمان والاستقرار لأصحاب برج السرطان، لذلك المكوث بداخله هو أفضل حال بالنسبة لهم.

الأسد: هيكدب

أما برج الأسد فيلجأ صاحبه للكذب فهو الحل بالنسبة إليه للخروج من الاكتئاب «هيكذب على أصحابه».

العذراء: واقعي وعملي

أما أصحاب برج العذراء فهم يتسمون بالعملية والواقعية لذلك لا يسمحون لأنفسهم بالانسياق وراء حالة الاكتئاب والحزن، كما أنه يمكن إنهاء أي علاقة تسبب له الاكتئاب.

الميزان: السينما والرقص

الأنشطة الترفيهية مثل السينما والرقص من الحلول المناسبة لأصحاب برج الميزان.

العقرب: هينتقم

أما التخطيط للانتقام فهو الحل الوحيد الذي يتخذه أصحاب برج العقرب للخروج من الاكتئاب، بحسب «فؤاد».

القوس: البكاء

البكاء الهستيري هو الحالة التي تظل مسيطرة على أصحاب برج القوس، وتعتبر أيضًا الحل المناسب لأصحابه.

الجدي: ينجح

أما النجاح في العمل فهو السعادة الحقيقية لأصحاب برج الجدي وتساعدهم في الخروج من حالة الاكتئاب.

الدلو: ينعزل

العزلة هي الحل الذي يتخذه أصحاب برج الدلو للخروج من الحالة النفسية السيئة.

الحوت: السعادة المزيفة

يتسم أصحاب برج الحوت بالضعف النفسي، لذلك يبحثون عن السعادة المزيفة حين يشعرون بالاكتئاب، وممكن يتجهون إلى إدمان المخدرات أو شرب الخمر.