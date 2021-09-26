طريقة عمل الجمبري في المنزل.. «شوربة» و«كرسبي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبرالجمبري من أكثر المأكولات البحرية التي يفضلها الكثيرين، نظرا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعداده بأكثر من صنف وطريقة.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل الجمبري، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الجمبري المقلي كرسبي

المقادير

كيلو جمبري مقشر.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة ليمون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.

زيت نباتي للقلي.

طريقة عمل الجمبري المقلي

يغسل الجمبري ويوضع في وعاء.

يزال العِرق الخلفي من ظهر الجمبري.

يضاف إليه الخل والليمون والكمون والثوم والبصل البودر والبابريكا ويقلب جيدًا.

يوضع الجمبري بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين.

بعد خروجه من الثلاجة، يوضع البيض والملح والفلفل على الجمبري ويقلب الخليط.

يوضع الدقيق والنشا والبكينج بودر ويخلط جيدا.

يوضع الجمبري في خلطة الدقيق، ويجب التأكد من تغطية الجمبري من جميع الجهات بخلطة الدقيق.

يوضع الجمبري في صينية ثم يدخل الفريزر لمدة 15 دقيقة.

في مقلاة بها زيت غزير على النار، يقلى الجمبري حتى يصبح لونه ذهبيًا.

يقدم الجمبري ساخنا ويزين الوجه بالبقدونس.

شوربة الجمبري

المقادير

500 جرام من الجمبري.

1 ملعقة طعام زيت زيتون.

1 بصلة صغيرة مفرومة.

1 حبة فلفل أخضر صغيرة مفرومة.

1 فص ثوم مفروم.

1 علبة صلصة طماطم.

1 علبة طماطم مقطعة غير مجففة.

1 ورقة غار.

1/2 ملعقة صغيرة اوريجانو مجفف.

1/4 ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل.

3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج مفروم.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة عمل شوربة الجمبري

يتم غسل الجمبري وتقشيره بطريقة جيدة.

في قدر على النار، توضع ملعقة زيت الزيتون وتضاف لها التوابل.

يضاف 4 أكواب ماء ويترك ليغلي.

تضاف البصلة وفصوص الثوم وورق اللورا إلى المزيج، ويترك حوالي 15 دقيقة حتى يغلي، وتتكون مرقه من قشر الجمبري.

تصفى المرقة من البهارات والتوابل.

توضع 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وتضاف حبات الجمبري وتقلب لمدة دقيقتين.

يضاف الزعتر والفلفل الأسود والبصل الأخضر ويقلب.

يضاف مرق الجمبري ومعجون الطماطم ويترك ليغلي حوالي 10 دقائق.

تضاف الكزبرة الخضراء وعصير الليمون وتقدم ساخنة.