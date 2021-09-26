القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتفاجىء بعض الفتيات بسقوط المكياج على الملابس، وتبدأ الحيرة حول كيفية التصرف وإزالة البقع من الملابس، يستعرض موقع «سي بي سي» سفرة طرق إزالة بقع المكياج من الملابس.

خطوات بسيطة لإزالة بقع المكياج من الملابس

عند وقوع نوع من المكياج السائل يجب الحرص على امتصاصه بمنديل ورقي جاف، للتخلص من الكمية الزائدة الخارجة من الملابس حتى لايمتص القماش المزيد من المكياج وتتسع البقعة.

الحفاظ على وضع المنظف المناسب لكل بقعة

فور وقوع المكياج حتى لاتترك وتجف وتثبت في القماش، يمكن استخدام فرشاة الأسنان في فرك البقعة بطريقة دائرية برفق للحفاظ على عدم إتلاف الملابس.

بقع البودر الجاف

سواء كان بودر تفتيح للوجه أو أحمر خدود، يتم التعامل معه والتخلص منه باستخدام فرشاة الأسنان للتأكد من إزالته تماماً من القماش دون وصول إي قطرات ماء عليه حتى لا يثبت، ثم توضع الملابس في الغسالة لتغسل بالطريقة التقليدية للتخلص من أي آثار للبودر العالقة في القماش.

كريم الأساس

بمنديل ورقي جاف يجب امتصاص الكمية الزائدة من القماش.

يوضع كريم حلاقة على بقعة كريم الأساس ويترك نصف ساعة.

فرك بقعة كريم الأساس بالماء للتخلص منها.

توضع الملابس في الغسالة حتى تغسل ويوضع مع المسحوق مزيل بقع.

بقع أحمر الشفاه

يرش مثبت الشعر على بقعة أحمر الشفاه ويترك ربع ساعة حتى يتشربه.

تمسح الملابس بمناديل مبللة لضمان التخلص من أثر البقعة.

تغسل الملابس في الغسالة بالطرق المعتادة.

الماسكار

سقوط قطرات الماسكرا على الملابس تمسح بقطنة مبللة بمزيل مكياج ويضغط عليها برفق حتى التخلص منها.

بقع طلاء الأظافر

تخلط ملعقة من مزيل طلاء الأظافر وربع ملعقة مياه حتى يمكن التخلص السريع من بقع طلاء الأظافر.